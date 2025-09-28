"Grands Reportages - Commissaires-priseurs : ventes d'exception et bonnes affaires" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 13:40 dans "Grand Reportages", TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la série documentaire « Commissaires-priseurs : ventes d'exception et bonnes affaires » réalisée par Delphine Kluzek et Sophie Lagache.

Leur vie ressemble à la quête du Graal, et leurs trouvailles les mènent de surprise en surprise : pour les commissaires-priseurs, aucune journée ne ressemble à une autre, qu'ils aillent à la rencontre d'un collectionneur fou ou qu'ils découvrent un trésor insoupçonné, qu'ils croisent la petite ou la grande Histoire...

Après des mois d'efforts, et leur lot de rencontres surprenantes, le temps s'accélère soudain lors des ventes aux enchères, où tout se joue en quelques heures, ou en quelques minutes, sous la houlette de ces showmen, qui manient le marteau comme un chef d'orchestre manie la baguette, et qui savent comme personne attiser le désir des acheteurs pour faire flamber les enchères...

Plongée dans le quotidien palpitant des commissaires-priseurs, ces magiciens des enchères dans cette série documentaire en 4 épisodes.

Épisode 1

En région parisienne, Olivier Collin du Bocage s'apprête à relever le défi le plus fou de toute sa carrière : organiser la vente du squelette d'un des plus grands dinosaures existants, un spécimen unique au monde. Pour le quinquagénaire, c'est une opération hors normes, et une grande Première, qui va lui donner quelques sueurs froides...

Elsa Gody Baubau elle, va partir en Italie à la rencontre d'un couple de collectionneurs fous, qui ont passé 30 ans de leur vie à accumuler de manière compulsive des centaines d'automates, des milliers de jeux de bistrot, et surtout, une quantité colossale... et très envahissante... de flippers ! Cette commissaire-priseur établie à Chartres et spécialisée dans la vente de ce type d'objets va devoir les convaincre qu'elle est la meilleure pour disperser aux enchères une partie de leur collection.

Alexandre Millon, qui jouit d'une belle notoriété sur la place de Paris, va faire un grand saut dans l'inconnu en partant à la conquête du Vietnam, où il va organiser une grande vente aux enchères à laquelle il espère bien attirer les plus grands collectionneurs du pays :

Aymeric Rouillac résume pour sa part son quotidien comme un feuilleton à rebondissements : Sur les traces de ce commissaire-priseur du Loir-et-Cher qui travaille avec son père Philippe, nous irons à la découverte d'un lieu qui ne ressemble à rien de connu : le royaume de bric et de broc que s'est construit un artiste méconnu, Chomo, dans la forêt de Fontainebleau, où il vécut en ermite pendant 40 ans. Les Rouillac père et fils sont aujourd'hui chargés de vendre une centaine de ses œuvres, tellement inclassables qu'elles sont impossibles à estimer... Aux yeux de Philippe, c'est une très belle croisade.

Épisode 2

Dans le Loir et Cher, Philippe et Aymeric Rouillac, commissaires-priseurs de père en fils, doivent organiser la vente d'une centaine d'œuvres signées par un artiste iconoclaste qui vécut 40 ans en ermite dans la forêt de Fontainebleau : Chomo. Pour cela, ils vont déployer les grands moyens, en louant à grand frais la plus grande salle de spectacle de Tours pour y exposer les œuvres. Mais le souci, c'est que cet artiste méconnu n'a aucune côte sur le marché de l'art... Aymeric et Philippe vont-ils gagner leur pari, et séduire de nombreux amateurs avec ces créations atypiques ? Ils pourraient bien avoir une énorme surprise !

Elsa Gody Baubau, commissaire-priseur à Chartres, qui avait vendu une incroyable collection de flippers dans l'épisode précédent, vient cette fois de se voir confier une collection de bijoux exceptionnelle : rivières de diamant, bagues, bracelets, impressionnant collier serpent en émail et pierres précieuses, et surtout, une broche barrette ornée de 2 gros diamants, qui leur est arrivée dans un écrin Chaumet. Mais le bijou n'est pas signé. Elsa va donc devoir se rendre place Vendôme, au siège de la prestigieuse maison de joaillerie, pour tenter de faire authentifier la broche. Pour elle, l'enjeu est immense : selon qu'il soit authentifié ou pas, le prix de ce bijou peut varier du simple au double... La broche sera-t-elle authentifiée ? Elsa fera-t-elle flamber les enchères avec cette collection de bijoux ?

À Limoges, Nicolas Constanty lui, mise sur des produits bien plus populaires pour tenter de démocratiser les enchères : des biens de grande consommation, comme des appareils électroménagers légèrement endommagés ou des plantes et des articles de décoration en surstock, vendus en collaboration avec le gérant d'un magasin de déstockage. À l'heure où le pouvoir d'achat est une des principales préoccupations des Français, ces ventes ont le vent en poupe... Nicolas nous fera découvrir cette tendance en plein boom, et nous donnera ses conseils pour être certain de faire de bonnes affaires.

Pour Alexandre Millon, qui partait à la conquête du Vietnam dans l'épisode précédent, le jour J est arrivé : il espère que sa vente aux enchères d'art asiatique à Hanoï va attirer une clientèle nouvelle, et richissime, d'hommes d'affaires et de grands collectionneurs, dans le marché émergent que représente ce pays. Et la vente commence sous les meilleurs auspices : Pour séduire ce public encore peu accoutumé aux ventes aux enchères, Alexandre va sortir le grand jeu et faire le show... Avec un résultat qui va dépasser toutes ses espérances !

Enfin en Normandie, Guillaume Cheroyan va découvrir une incroyable collection de véhicules Citroën, chez un amoureux de la marque qui a acheté de manière compulsive, pendant toute sa vie, tous les véhicules de toutes les époques du constructeur, et les a accumulés autour de sa maison, dans un chaos indescriptible.

Les deux derniers épisodes de cette série documentaire seront diffusés dimanche 5 octobre 2025 sur TF1 à partir de 13:40.