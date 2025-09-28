"C Politique" dimanche 28 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 28 septembre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 28 septembre 2025 :

Taxer les riches • Le grand retour de la lutte des classes ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Alice de Rochechouart, philosophe.

Jacques de Saint Victor, écrivain.

Astrid de Villaines, journaliste.

Kévin Geay, maître de conférences en science politique, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.

Marie-Laure Legay, historienne.

Thierry Pech, directeur général de Terra Nova.