"C dans l'air" lundi 29 septembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 29 septembre 2025, Caroline Roux recevra Alain Juppé, ancien Premier ministre, auteur de "L'heure du choix" (éditions Tallandier).

Dans son dernier livre, l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, défend la vision d'une Europe forte et indépendante. Il se positionne aussi contre les remises en cause de l'Etat de droit. En tant que membre du Conseil constitutionnel, il rappelle l'importance de la séparation des pouvoirs. "On entend souvent dénoncer le gouvernement des juges, de plus en plus régulièrement des décisions de justice sont critiquées", écrit-il.

Un constat d'actualité, alors que la condamnation historique de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs", est survenue jeudi dernier, et provoque de nombreuses réactions.

Alain Juppé, ancien Premier ministre évoquera sa vision de la séparation des pouvoirs et du respect de l'Etat de Droit. Il plaidera aussi pour une indépendance renforcée de l'Europe, qu'il appelle de ses voeux. Il nous dira aussi comment, selon lui, notre démocratie pourrait être redynamisée, en associant davantage les Français au débat public.

Les experts invités :

Alain Duhamel, éditorialiste politique.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Evelyne Sire-Marin, magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme.

Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences à l’université Panthéon Assas.

Le thème de l'émission :

La contre-attaque de Nicolas Sarkozy

« Toutes les limites de l’État de droit ont été violées ». Pour sa première interview depuis l'annonce de sa peine, Nicolas Sarkozy se montre offensif dans les colonnes du JDD. L'ancien chef de l'État ne veut pas d'une « grâce » présidentielle mais que son « honnêteté » soit reconnue. Dans cet entretien fleuve, il évoque un « complot », et rappelle que le document publié par Mediapart en 2012, celui à l’origine de la procédure, semble faux aux yeux de la justice. «S’il y a eu des faussaires, il y a eu complot. Dans un monde normal, c’est l’ensemble de l’accusation qui aurait dû s’écrouler. »

De leur côté, les syndicats de magistrats dénoncent les menaces de mort à l’encontre de la juge qui a condamné Sarkozy, ainsi que les attaques contre l’institution judiciaire. Depuis jeudi dernier, celle-ci est visée par la droite et l'extrême-droite. Emmanuel Macron a lui pris sa défense : « Que l'on s'interroge sur la décision est une chose, que l'on remette en cause l'indépendance de la justice me paraît inacceptable ».

Si Sarkozy sera le premier président de la cinquième République à dormir en prison, plusieurs politiques sont déjà passé par la case prison, comme Patrick Balkany, Bernard Tapie ou Claude Guéant. Les incarcérations des personnalités politiques se déroulent en QPV (quartier des personnes vulnérables). Aucun traitement de faveur n'a cependant lieu, les cellules sont les mêmes que les autres. Si l'endroit où Sarkozy va être incarcéré n'est pas encore connu, il pourra toutefois demander la libération conditionnelle, étant âgé de 70 ans.

Pendant ce temps, à Matignon, Sébastien Lecornu planche sur son gouvernement. Celui-ci devrait être annoncé cette semaine. Le Premier ministre devra ensuite rendre sa copie sur le budget 2026. Lecornu a expliqué ce week-end au Parisien qu'il ne mettra pas en place la taxe Zucman demandée par la gauche. Pour autant, il dit ne pas renoncer à la justice fiscale : « Je ferai une proposition de budget dans laquelle certains impôts augmenteront, et d’autres diminueront ».

Alors, les reproches faits à la justice dans l'affaire Sarkozy sont-ils justifiés ? Comment se déroule l'incarcération d'une personnalité politique ? Quel budget Lecornu prépare-t-il ?

