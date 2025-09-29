"28 minutes" lundi 29 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 29 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 29 septembre 2025 :

Dans "Perpétuité", le romancier Guillaume Poix raconte le quotidien éprouvant des surveillants de prison.

Sébastien Lecornu se considère comme un "premier ministre faible", avec un gouvernement "sous tutelle du Parlement". Cet aveu de faiblesse est-il le signe d’un changement de régime sans passer par un changement de constitution ?

Trois ans en immersion : il raconte le quotidien éprouvant des surveillants de prison

Une dizaine de surveillants et de surveillantes pour des centaines de prisonniers, une prison française surpeuplée, un système carcéral au bord du gouffre et, au milieu de tout cela, un écrivain pour en décrire les rouages. Guillaume Poix nous raconte dans son dernier roman, "Perpétuité" (éditions Gallimard), les innombrables nuits, ordinaires et extraordinaires, de ces "prolétaires de la sécurité" que sont les surveillants de prison. L'auteur s'est plongé pendant trois ans dans le quotidien d’une maison d’arrêt du sud de la France avec un objectif précis en tête : comprendre le travail de ces hommes et femmes souvent oubliés et dévalorisés. Pendant les douze heures du service nocturne, Guillaume Poix suit les pas des geôliers dans les miradors, les coursives et rondes, dans un monde complexe fait de solidarité, de comportements parfois violents, mais aussi d’attention et de soins à l’égard des détenus.

Un premier ministre faible et sous tutelle : la France est-elle en train de changer de régime ?

Nommé le 9 septembre dernier par Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu détient le record du premier ministre qui aura mis le plus de temps à choisir un gouvernement. L’ancien ministre des Armées est déjà sous la menace d'une motion de censure brandie par la gauche, ainsi qu’une poursuite du mouvement social avec une prochaine date de manifestation prévue le 2 octobre. Par ailleurs, Sébastien Lecornu n'a que jusqu'au 13 octobre pour déposer son projet de loi de finances à l'Assemblée. Dans une interview publiée par Le Parisien, vendredi 26 septembre, le premier ministre ne semble pas changer de cap sur la suppression de la réforme des retraites, sur la taxe Zucman ou encore l'ISF. Marine Le Pen, cheffe de file des députés RN, a quant à elle fait savoir qu’elle attendrait le discours de politique générale du premier ministre avant de se prononcer. La motion de censure qui devrait être déposée ce mercredi 1er octobre s’avère, pour le moment, arithmétiquement impossible à adopter. Pour autant, le nouvel hôte de Matignon se considère comme un "premier ministre faible", avec un gouvernement "sous tutelle du Parlement". Cet aveu de faiblesse est-il le signe d’un changement de régime sans passer par un changement de constitution ?

Xavier Mauduit nous emmène à Arras où un Néerlandais décroche le titre de champion du monde de la frite.

Marie Bonnisseau revient, quant à elle, sur ces chasseurs à l'arc appelés pour réguler, en sécurité, des populations d'animaux en zone périurbaine.

Les invités :

Guillaume Poix pour son livre"Perpétuité".