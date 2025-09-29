"C à vous" lundi 29 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 29 septembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 29 septembre 2025 :

18:55 C à vous

Condamnation de Nicolas Sarkozy : État de droit attaqué, magistrats menacés

Eric Halphen, magistrat.

Attente d’un nouveau gouvernement, budget « de compromis », ultimatum du PS… semaine décisive pour Sébastien Lecornu

Thomas Soulié, grand reporter au service politique du Parisien – Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Priscilla Presley, ancienne épouse d’Elvis Presley, pour le livre "Softly, as I leave you – les confidences de l’unique femme du King".

Cristina Cordula pour l’ouverture de sa chaîne YouTube et l’émission « Cousu main » sur RMC Life, pour début 2026.

Marie S'infiltre pour son spectacle « Culot, nouvelle version » en tournée dans toute la France.

Dans la cuisine de C à vous

Cookinut, créatrice de contenu food.