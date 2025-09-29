"C à vous" lundi 29 septembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 29 septembre 2025 :
18:55 C à vous
Condamnation de Nicolas Sarkozy : État de droit attaqué, magistrats menacés
Eric Halphen, magistrat.
Attente d’un nouveau gouvernement, budget « de compromis », ultimatum du PS… semaine décisive pour Sébastien Lecornu
Thomas Soulié, grand reporter au service politique du Parisien – Aujourd’hui en France.
20:00 C à vous, la suite
Priscilla Presley, ancienne épouse d’Elvis Presley, pour le livre "Softly, as I leave you – les confidences de l’unique femme du King".
Cristina Cordula pour l’ouverture de sa chaîne YouTube et l’émission « Cousu main » sur RMC Life, pour début 2026.
Marie S'infiltre pour son spectacle « Culot, nouvelle version » en tournée dans toute la France.
Dans la cuisine de C à vous
Cookinut, créatrice de contenu food.