"Envoyé Spécial" jeudi 2 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Logement : à qui profite la folie de la fast déco ?

Meubles tendance, vases, coussins, bougies ou vaisselle à prix cassés… Après la fast fashion, ou mode éphémère, dans l’habillement, place à la fast déco dans nos intérieurs. Chaque Français dépense entre 500 et 1 000 euros par an pour embellir son intérieur, un budget qui ne cesse d’augmenter. De nouvelles enseignes venues du nord de l’Europe ou des géants du low-cost s'imposent sur le marché français de la décoration. Les prix s’effondrent et certains acteurs historiques – comme Casa – ont été balayés par ce raz-de-marée.

Jysk, géant danois aux 3 500 magasins, multiplie les ouvertures dans l’Hexagone et les transforme en événement commercial avec des prix alléchants et des rayons bondés. Pour la première fois, ce groupe discret lève le voile sur quelques-uns de ses secrets de fabrication. Derrière ces prix imbattables se cache un système mondialisé. Les équipes d’"Envoyé spécial" se sont rendues jusqu’au Vietnam, nouvelle usine du monde pour la décoration et l’ameublement. Loin des chaînes industrielles qu’on imagine, elles ont découvert des ateliers artisanaux où les ouvrières fabriquent à la main des paniers, abat-jours et autres objets en bois vendus ensuite dans toute l’Europe pour quelques euros.

Un reportage de Lucie Lemétais, Léonie Bayon, Antoine Rouet, Jeanne Bureau.

Epping, épicentre de la colère anti-migrants en Angleterre

Epping, 12 000 habitants, était une banlieue résidentielle tranquille au nord de Londres, jusqu'à l'agression sexuelle d'une adolescente de 14 ans par un demandeur d'asile en juillet 2025, qui a déclenché une vague de colère anti-migrants dans la ville et dans tout le Royaume-Uni. Dans le viseur des manifestants, les hôtels où le Home Office (le ministère de l'Intérieur britannique) place les demandeurs d'asile qui ont traversé illégalement la Manche dans l'attente de l'examen de leur dossier.

À Epping, des dizaines d'habitants se rassemblent deux fois par semaine devant le Bell Hotel, réclamant sa fermeture et la fin d'une politique d'asile qu'ils jugent trop généreuse. Parmi les manifestants se côtoient à la fois des parents inquiets et des militants d'extrême droite, parfois très radicaux. Plongée dans une ville et un pays, en pleine fracture.

Un reportage d'Alice Gauvin, Thomas Donzel et Benoît Sauvage.

Je suis riche : taxez-moi !

Ils sont riches, très riches. Ils sont héritiers, créateurs d’entreprises, ils ont fait fortune dans la finance et demandent… de payer plus d’impôts ! Ils se sont surnommés les "Patriotic millionnaires" et on en compte environ 200 aux États-Unis.

Alors que les inégalités dans les pays développés n’en finissent pas de se creuser, ils s’indignent de payer proportionnellement moins d’impôts que les classes moyennes. Et militent pour un impôt mondial sur la richesse.

Un reportage d'Olivier Sibille, Valérie Lucas, Arnaud Pacary et Harold Horoks.

Luxe, des occasions en or

Et si le luxe devenait bon marché ? C’est le pari audacieux de deux jeunes entrepreneures parisiennes, Sophie Hersan et Fanny Moizant. En 2009, elles lancent leur plateforme en ligne pour revendre sacs, vêtements et accessoires de luxe. Quinze ans plus tard, Vestiaire Collective a bouleversé le marché mondial de la mode. Estimé à près de 37 milliards de dollars (31,5 milliards d'euros) en 2024, le marché du luxe de seconde main devrait atteindre plus de 60 milliards de dollars d’ici 2029 : une progression fulgurante qui séduit à la fois une clientèle jeune, connectée, mais aussi des passionnés de mode et des collectionneurs.

De Paris à Tourcoing et New York, comment les deux Françaises ont-elles réussi à imposer leur modèle ? Pourquoi les maisons de ventes aux enchères, les boutiques spécialisées et même les maisons de luxe ont-elles dû se réinventer face à cette révolution numérique ? Voyage au cœur d’un phénomène mondial qui bouscule notre rapport à la mode, au luxe et à la consommation durable.

Un reportage de Raphaëlle Duroselle, Matthieu Renier, Julie Martin et Marielle Krouk.