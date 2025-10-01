"Complément d'enquête - Haine des juifs : ce mal qui déchire la France" jeudi 2 octobre 2025 sur France 2

Jeudi 2 octobre 2025 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un numéro inédit de "Complément d'enquête" dont le thème sera « Haine des juifs : ce mal qui déchire la France ».

Depuis octobre 2023, les actes antisémites explosent en France. Qui est responsable de ce vent mauvais qui souffle sur notre pays ? Dans ce nouveau numéro de la "Guerre de l’info", "Complément d’enquête" sur un mal français et ceux qui l’instrumentalisent.

La France est-elle antisémite ? Une jeune adolescente violée par trois garçons de son âge parce qu’elle est juive, un rabbin agressé à Orléans, la synagogue de La Grande-Motte attaquée et celle de Rouen dévastée... depuis deux ans, les actes antisémites explosent. Le ministère de l’Intérieur et le service de protection de la communauté juive en ont recensé 1 570 en 2024, quatre fois plus qu’en 2022. Le point de bascule : le 7 octobre 2023, quand les commandos du Hamas tuent 1 200 personnes et s’emparent de 251 otages. En France, ce drame a déclenché une flambée d’actes et de paroles antisémites.

Dans ce contexte hautement inflammable, ceux qui dénoncent la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza se retrouvent accusés de haine antijuive. À tort ou à raison ? Des amphis de Sciences Po aux manifestations d’Urgence Palestine, "Complément d’enquête" a ausculté plusieurs histoires qui ont récemment défrayé la chronique.

Qui est responsable de ce vent mauvais qui souffle sur notre pays ? Un parti, La France insoumise, est systématiquement pointé du doigt par la communauté juive et une partie des dirigeants politiques. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est accusé de souffler sur les braises de l’antisémitisme pour des motifs électoralistes. LFI récuse ces accusations et dénonce une instrumentalisation politique.

De l’autre côté du spectre politique, le Rassemblement national affirme être devenu le "bouclier des juifs" et jure avoir enterré son passé antisémite et les déclarations de sa figure tutélaire, Jean-Marie Le Pen. Dans cette opération de dédiabolisation, le parti de Marine Le Pen a obtenu l’onction d’une grande figure de la communauté juive, Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. Mais que cache cette volonté de normalisation ? Le parti d’extrême droite s’est-il vraiment débarrassé de son antisémitisme originel ?

Une enquête de Nathalie Sapena, Justine Weyl, Lucie Dulois.