recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 674
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 2 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Burn-out des soignants : ce métier était pourtant leur vocation…

Magalie a subi un burn-out avant ses 40 ans et a été arrêtée 4 ans. La surcharge de travail, d’abord en cabinet, puis en PMI, a déclenché des symptômes physiques, jusqu’au jour où elle a fait un gros épisode de tachycardie, en voiture. Elle a finalement trouvé du soutien auprès d’une psychiatre.

Élise, la fille de Laurence, rêvait de devenir chirurgienne. Après 6 ans de brillantes études, elle a effectué son 1er stage d’internat, dans un service de gastro-entérologie. Elle travaillait près de 90h/semaine et était confrontée quotidiennement à des cas très lourds. Elle a commencé à manifester les premiers signes de burn-out... Mais le 2 mai 2019, elle a mis fin à ses jours. Elle avait 24 ans.

15:05 Ce geste chirurgical banal qui a bouleversé toute leur vie

Faustine Bollaert reçoit pour cet épisode de Ça commence aujourd’hui des invités dont la vie a basculé suite à un geste chirurgical pourtant banal. Touchés par des séquelles irréversibles, Jean-Claude, Sophie, Christelle et leurs proches doivent à présent apprendre tant bien que mal à vivre avec.

Suite à la première ponction ovarienne d’un parcours de PMA, Sophie a contracté un streptocoque du groupe A. La nuit suivant l'intervention, elle fait un choc septique et frôle la mort, avant de devoir être amputée des deux jambes et de plusieurs phalanges.

Suite à une opération de l’épaule, Jean-Claude, le mari de Valérie, s’est réveillé hémiplégique et aphasique.

À cause de complications dues à une grippe, Christelle a dû subir un drainage de sinusite. Suite à son opération, les problèmes s'enchaînent : sensation de rage de dents, malaises, seconde opération… Au bout d’un an et demi, elle apprit qu’elle était atteinte du syndrome du nez vide.

Dernière modification le jeudi, 02 octobre 2025 09:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

02 octobre 2025 - 20:23

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobr…

02 octobre 2025 - 21:00 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL