"Ça commence aujourd'hui" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 2 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Burn-out des soignants : ce métier était pourtant leur vocation…

Magalie a subi un burn-out avant ses 40 ans et a été arrêtée 4 ans. La surcharge de travail, d’abord en cabinet, puis en PMI, a déclenché des symptômes physiques, jusqu’au jour où elle a fait un gros épisode de tachycardie, en voiture. Elle a finalement trouvé du soutien auprès d’une psychiatre.

Élise, la fille de Laurence, rêvait de devenir chirurgienne. Après 6 ans de brillantes études, elle a effectué son 1er stage d’internat, dans un service de gastro-entérologie. Elle travaillait près de 90h/semaine et était confrontée quotidiennement à des cas très lourds. Elle a commencé à manifester les premiers signes de burn-out... Mais le 2 mai 2019, elle a mis fin à ses jours. Elle avait 24 ans.

15:05 Ce geste chirurgical banal qui a bouleversé toute leur vie

Faustine Bollaert reçoit pour cet épisode de Ça commence aujourd’hui des invités dont la vie a basculé suite à un geste chirurgical pourtant banal. Touchés par des séquelles irréversibles, Jean-Claude, Sophie, Christelle et leurs proches doivent à présent apprendre tant bien que mal à vivre avec.

Suite à la première ponction ovarienne d’un parcours de PMA, Sophie a contracté un streptocoque du groupe A. La nuit suivant l'intervention, elle fait un choc septique et frôle la mort, avant de devoir être amputée des deux jambes et de plusieurs phalanges.

Suite à une opération de l’épaule, Jean-Claude, le mari de Valérie, s’est réveillé hémiplégique et aphasique.

À cause de complications dues à une grippe, Christelle a dû subir un drainage de sinusite. Suite à son opération, les problèmes s'enchaînent : sensation de rage de dents, malaises, seconde opération… Au bout d’un an et demi, elle apprit qu’elle était atteinte du syndrome du nez vide.