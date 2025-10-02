"C dans l'air" jeudi 2 octobre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 2 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 2 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Anne-Vincent Salomon, médecin à l'Institut Curie, directrice de l'institut des cancers des femmes.

Hier a débuté la campagne Octobre rose, campagne de sensibilisation au cancer du sein. Avec plus de 60.000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein reste le premier cancer féminin et la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, avec 12.000 décès par an. L'institut Curie est le premier centre européen de lutte contre le cancer du sein. Ses objectifs : mieux comprendre, mieux diagnostiquer, suivre et traiter les patientes, avec des protocoles de plus en plus personnalisés. Parmi les avancées de la recherche, on compte la biopsie liquide, qui marque un tournant déterminant en oncologie. C'est une technique qui permet de détecter par une prise de sang la présence ou de l’évolution d’un cancer grâce aux biomarqueurs circulants, évitant ainsi un dépistage invasif, comme la biopsie.

Anne-Vincent Salomon nous expliquera ce que sont les biomarqueurs circulants, et quels sont les espoirs apportés par cette innovation de la recherche française. Elle nous donnera aussi les facteurs de risques des cancers, une maladie dont l'incidence est très forte en France. Une bonne nouvelle : aujourd'hui, plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris, avec jusqu'à 94% de survie à 5 ans pour les cancers dépistés tôt. D'où l'importance du dépistage, que la professeure Salomon nous rappellera.

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM responsable du Pôle Sécurité Défense Renseignement.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale à l'Université catholique de Lille.

Marie Jego, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Alexandra Saviana, journaliste à L’Express.

Cargo russe à Saint-Nazaire : la France réplique

Le pétrolier "Pushpa" a dû mettre son périple en pause. Parti de Russie le 18 septembre à destination de l'Inde, le navire de 244 mètres de long a été arraisonné lundi au large de Saint-Nazaire par des militaires français qui le soupçonnent d'appartenir à la flotte de navires fantômes russes. Hier, le parquet de Brest a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "défaut de justification de la nationalité du navire" et "refus d’obtempérer" et le placement en garde à vue de deux membres de l'équipage. "Il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage qui justifient que la procédure soit judiciarisée aujourd’hui", a déclaré Emmanuel Macron, en marge d'un sommet international à Copenhague. Les dirigeants européens y sont notamment réunis pour imaginer de nouvelles ripostes contre la Russie qui viole régulièrement leurs espaces aériens, comme la Pologne, la Roumanie ou l'Estonie. Le président français a cependant appelé à rester prudent sur les informations de la presse danoise, selon laquelle le Pushpa aurait pu servir de plateforme de lancement à des drones ayant perturbé le trafic aérien du pays fin septembre. Une chose est sûre, le navire, qui a changé à treize reprises de pavillons en trois ans selon Le Monde, a déjà été immobilisé à plusieurs reprises pour des activités "illégales". Et il n'est pas un cas isolé. Depuis 2023, plusieurs navires en provenance de Russie ont été impliqués dans des ruptures de câbles électriques ou l’endommagement de gazoducs.

Pendant que les dirigeants européens se réunissent pour élaborer de nouvelles stratégies contre la Russie, l'armée de l'Otan se prépare au scénario du pire. Mi-mai, 3 000 militaires et de nombreux véhicules terrestres et aériens issus de neuf pays européens ont simulé un débarquement sur les côtes française dans le cadre d'exercices militaires baptisés Polaris 25. Selon le contre-amiral français Jean-Michel Martinet, il s'agit "de préparer la Marine nationale à être immédiatement engagée dans du combat de haute intensité avec tout ce que cela suppose dans le contexte actuel". Une équipe de C dans l'air a pu y participer.

Si les responsables militaires ne nomment pas directement le responsable de leurs craintes, c'est bien la Russie qui est visée. Pour financer sa guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé fin septembre une hausse de la TVA de 20 à 22% à partir de 2026, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l’invasion russe. Selon les économistes, le Kremlin peine à assumer le coût du conflit. Alourdi par les dépenses militaires et les sanctions visant ses exportations de pétrole, le déficit russe atteint désormais 43 milliards d'euros, soit trois fois plus qu'en 2024. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes n'ont rien arrangé à la situation tandis que les pays du G7 ont annoncé hier vouloir "accentuer la pression sur les exportations pétrolières de la Russie". Signe que l'économie russe ralentit, le gouvernement a annoncé abaisser ses prévisions de croissance pour 2026 de 2 à 1,3%.

Que sait-on du pétrolier arraisonné au large des côtes françaises et suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe ? Comment les forces de l'Otan se préparent à l'hypothèse d'une guerre de haute intensité ? Les sanctions internationales contre l'économie russe peuvent-elles faire basculer le cours de la guerre en Ukraine ?

