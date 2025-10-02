"28 minutes" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 2 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 2 octobre 2025 :

La Sécurité sociale fête cette année ses 80 ans. Julien Damon nous dresse le portrait de cette complexe mais si précieuse institution en difficulté.

Alors que plusieurs pays européens, dont la Pologne et la Roumanie, signalent la présence illégale de drones russes dans leurs espaces aériens, l’Otan et l’Union européenne doivent-elles monter d’un cran pour répliquer à Moscou ?

80 ans de la "Sécu" : un modèle à bout de souffle ou à protéger ?

C’est un anniversaire plus que symbolique. La Sécurité sociale fête cette année ses 80 ans. L’occasion de faire le bilan sur celle que les Français appellent affectueusement "la Sécu". Lors de son élaboration par le Conseil national de la Résistance (CNR), en 1944, l’objectif était d’assurer “à tous les citoyens, des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail”. L’institution voit donc officiellement le jour l’année suivante et s’étend, aujourd’hui, à l’assurance maladie, aux retraites, aux accidents du travail, à la politique familiale et à l’autonomie des personnes handicapées et âgées. Mais des questions se posent sur la pérennité de son système au moment où le pays fait face à une dette qui s’élève à 3416 milliards d’euros, soit 115,6 % du PIB, contre 113,2 % fin 2024.

Pour Julien Damon, auteur de "Petit éloge à la Sécu" (éditions Presses de Sciences Po), il est “embarrassant de faire financer nos dépenses courantes (…) par nos enfants et nos petits-enfants. Et ça n’est pas logique par rapport au projet de sécurité sociale”. Il nous dresse le portrait de cette complexe mais si précieuse institution en difficulté.

Incursions russes : l’Otan et l’Union européenne doivent-elles monter d’un cran pour répliquer à Moscou ?

L’urgence se fait sentir au sein de l’Union européenne. Depuis septembre, plusieurs pays européens dont la Pologne et la Roumanie signalent la présence illégale de drones russes dans leurs espaces aériens. Dernier exemple en date, le Danemark s’est inquiété du survol suspect de drones sur son territoire, à plusieurs reprises, ces derniers jours. C’est donc pour discuter de la défense du continent que le groupe des 27 se réunit à Copenhague aujourd’hui et demain. Quatre projets phares doivent être abordés : la défense de l’espace aérien, le renforcement du flanc est, la défense antimissiles et la création d’un “mur antidrones”. L'Union européenne ne laissera pas la Russie semer la “division et l'angoisse dans nos sociétés”, a déclaré Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, dès son arrivée au Danemark. À son tour, Emmanuel Macron n’a pas hésité à dire avant le début du sommet que l’Europe était “dans une confrontation avec la Russie”, qualifié d’acteur “très agressif”. Dernier épisode en date, l’arraisonnement au large de Saint-Nazaire d’un pétrolier que les autorités françaises suspectent de faire partie de la flotte fantôme russe.

Xavier Mauduit rend hommage à la célèbre primatologue britannique Jane Goodall, qui s’est éteinte hier à l'âge de 81 ans, en nous racontant ses années passées en Tanzanie.

Marie Bonnisseau s'intéresse à l'enquête menée par onze médias européens, dont Le Monde, sur la disparition alarmante de la nature et des terres agricoles en Europe au profit de projets de construction.

Les invités :

Julien Damon, auteur de "Petit éloge à la Sécu"

Guillaume Lagane, maître de conférence à Sciences Po.

Elise Vincent, journaliste au Monde.

Général Michel Yakovleff, général de corps d’armée, ancien haut gradé à l’OTAN.