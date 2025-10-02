"C à vous" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 2 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 2 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Son prénom, sa veste, ses ambitions…



Marine Tondelier, pour son livre "Demain si tout va bien..." aux éditions Albin Michel.

BHV Paris, Galeries Lafayette : Shein crée la polémique avec l'ouverture de six magasins en France

Frédéric Merlin, président du Groupe société des grands magasins (SGM)

20:00 C à vous, la suite

Thomas Snégaroff, pour "La conspiration" aux éditions Albin Michel.

Elsa Zylberstein et Didier Bourdon, pour le film "C'était mieux demain".

Gary Mullen, pour le spectacle : "One night of queen Wembley 86" en tournée dans toute la France.

Dans la cuisine de C à vous

Cookinut, créatrice de contenu food.