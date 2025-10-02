"C à vous" jeudi 2 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 2 octobre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Son prénom, sa veste, ses ambitions…
Marine Tondelier, pour son livre "Demain si tout va bien..." aux éditions Albin Michel.
BHV Paris, Galeries Lafayette : Shein crée la polémique avec l'ouverture de six magasins en France
Frédéric Merlin, président du Groupe société des grands magasins (SGM)
20:00 C à vous, la suite
Thomas Snégaroff, pour "La conspiration" aux éditions Albin Michel.
Elsa Zylberstein et Didier Bourdon, pour le film "C'était mieux demain".
Gary Mullen, pour le spectacle : "One night of queen Wembley 86" en tournée dans toute la France.
Dans la cuisine de C à vous
Cookinut, créatrice de contenu food.