"Ça commence aujourd'hui" vendredi 3 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 3 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Les jours d'après : Jumeaux, triplés, quadruplés : la vie en XXL !

Flavie & Maverick sont les heureux parents de sept enfants ! Ils avaient trois garçons, ils ont voulu un petit dernier, mais ils sont arrivés à 4 : des quadruplés ! Une vie de famille serrée et organisée, mais heureuse.

Solène, David et leurs triplés étaient venus sur notre plateau en décembre 2023. Il nous racontait leur quotidien avec ce trio plein d'énergie. On les retrouve avec un nouveau défi : partir en vacances à cinq et aux sports d'hiver !

15:05 Leur incroyable histoire avec leur chien

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités qui partagent un quotidien étonnant et incroyable avec leur compagnon à quatre pattes.

En octobre 2024, Pierre-Albert disparaît durant 48h après avoir fait une chute en cherchant des champignons en forêt. Alors que ses proches et les secours déploient les moyens pour le retrouver, Pierre-Albert raconte que s’il a survécu, c’est grâce à la présence de Thor, son labrador.

Jules et Louise sont jumeaux et atteints d’une rétinite pigmentaire qui leur fait progressivement perdre la vue. En mai 2023, leur éducatrice en locomotion leur propose d’effectuer un stage dans une école de chien-guides : une révélation pour eux. Depuis avril 2024, ils ont accueilli deux labradors, Sully et Sunset, qui changent leur quotidien.

Le 31 août 2016, un orage de montagne éclate près de la maison d’hôtes de Cédrick et son compagnon. À cause de la foudre, un incendie se déclare dans le chalet durant leur sommeil. Réveillés par leur chienne Eva, ils ont pu, grâce à elle, évacuer tous les occupants à temps. Mais alors qu’il pensait Eva perdue dans les flammes, Cédrick a assisté à un miracle.