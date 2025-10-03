recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 3 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025 586
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 3 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 3 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Les jours d'après : Jumeaux, triplés, quadruplés : la vie en XXL !

Flavie & Maverick sont les heureux parents de sept enfants ! Ils avaient trois garçons, ils ont voulu un petit dernier, mais ils sont arrivés à 4 : des quadruplés ! Une vie de famille serrée et organisée, mais heureuse.

Solène, David et leurs triplés étaient venus sur notre plateau en décembre 2023. Il nous racontait leur quotidien avec ce trio plein d'énergie. On les retrouve avec un nouveau défi : partir en vacances à cinq et aux sports d'hiver !

15:05 Leur incroyable histoire avec leur chien

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités qui partagent un quotidien étonnant et incroyable avec leur compagnon à quatre pattes.

En octobre 2024, Pierre-Albert disparaît durant 48h après avoir fait une chute en cherchant des champignons en forêt. Alors que ses proches et les secours déploient les moyens pour le retrouver, Pierre-Albert raconte que s’il a survécu, c’est grâce à la présence de Thor, son labrador.

Jules et Louise sont jumeaux et atteints d’une rétinite pigmentaire qui leur fait progressivement perdre la vue. En mai 2023, leur éducatrice en locomotion leur propose d’effectuer un stage dans une école de chien-guides : une révélation pour eux. Depuis avril 2024, ils ont accueilli deux labradors, Sully et Sunset, qui changent leur quotidien.

Le 31 août 2016, un orage de montagne éclate près de la maison d’hôtes de Cédrick et son compagnon. À cause de la foudre, un incendie se déclare dans le chalet durant leur sommeil. Réveillés par leur chienne Eva, ils ont pu, grâce à elle, évacuer tous les occupants à temps. Mais alors qu’il pensait Eva perdue dans les flammes, Cédrick a assisté à un miracle.

Dernière modification le vendredi, 03 octobre 2025 09:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Mask Singer&quot; : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

"Mask Singer" : le Doudou était... Francis Perrin ! Regardez son démasquage (vidéo)

03 octobre 2025 - 23:35

Sur le même thème...

&quot;Les rencontres de 20h30&quot; avec Victor, l’homme-sandwich vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

"Les rencontres de 20h30" avec Victor, l’homme-sandwich vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

03 octobre 2025 - 19:18

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 4 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 4 octobre 2025, les invités reçus par Léa Sal…

03 octobre 2025 - 18:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL