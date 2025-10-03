recherche
"C à vous" vendredi 3 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

vendredi 3 octobre 2025
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 3 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 3 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Éric Dupond-Moretti se confie sur ses 4 ans au ministère de la Justice

Éric Dupond-Moretti et Marc-Olivier Fogiel pour leur livre "Juré, craché" chez Michel Lafon.

Procès Jubillar : enregistrement dévoilé, référence à Jonathann Daval, témoignage des proches du couple

Juliette Campion, journaliste police-justice à franceinfo.fr.

Maître Philippe Pressecq, avocat de Lolita, cousine de Delphine Jubillar.

20:00 C à vous, la suite

Kev Adams, Chantal Ladesou et Brahim Bouhlel, pour le film “Le jour J” en salle le 15 octobre.

Mélissa Theuriau, pour le doc “Mères en lutte” diffusé mercredi prochain sur France 2.

Miki, pour son nouvel album “Industry plant”.

Dans la cuisine de C à vous

Cookinut, créatrice de contenu food.

Dernière modification le vendredi, 03 octobre 2025 17:09
Magazines
Suivez nous...

