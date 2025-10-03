recherche
"Les rencontres de 20h30" avec Victor, l’homme-sandwich vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025
Vendredi 3 octobre 2025, après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" vous proposera de suivre Victor qui effectue un véritable tour de France pour trouver les meilleurs sandwichs jambon-beurre du pays. 

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Victor, l'homme sandwich

Si l’Amérique a placé le hamburger comme baromètre économique de la consommation – mais aussi comme objet culturel, voire iconique – outre-Atlantique, la France, elle, semble avoir fait de même avec le jambon-beurre. Et pour ce produit typique de la gastronomie française, la concurrence règne... De la boulangerie traditionnelle au hall de gare, le meilleur côtoie le pire.

"Les rencontres de 20h30" raconte la quête impossible de Victor qui, prenant son bâton de pèlerin, a décidé, à travers un véritable tour de France, de dénicher les meilleurs sandwichs du pays. Mais est-ce là son seul objectif ?

Un récit signé Julie Darde, Jérôme Mars et Emilie Jeanin.

Dernière modification le vendredi, 03 octobre 2025 19:21
