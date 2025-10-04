"Les carnets de Julie" dans le Nord-Pas-de-Calais dimanche 5 octobre 2025 sur NOVO 19

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes de France.

Julie commence son périple à Ambleteuse puis se rend sur le territoire de l'Audomarois et son marais. Elle découvre le bassin minier, le pays des sept vallées et ses jardins, le montreuillois et le boulonnais avant de revenir dans le plus grand marais de France à Saint-Omer où l'attend un banquet.

Julie part à la rencontre de producteurs, restaurateurs et d’artisans locaux qui livrent leurs recettes ainsi que leur savoir-faire. Trois mets sont proposés : le Christmas pudding de Martine, le lapin en gelée de François Mortreux et la pizza au chou-fleur de Julie.