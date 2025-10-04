recherche
Magazines

"Les carnets de Julie" dans le Nord-Pas-de-Calais dimanche 5 octobre 2025 sur NOVO 19

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 329
"Les carnets de Julie" dans le Nord-Pas-de-Calais dimanche 5 octobre 2025 sur NOVO 19

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu  qui va sillonner les routes de France.

Julie commence son périple à Ambleteuse puis se rend sur le territoire de l'Audomarois et son marais. Elle découvre le bassin minier, le pays des sept vallées et ses jardins, le montreuillois et le boulonnais avant de revenir dans le plus grand marais de France à Saint-Omer où l'attend un banquet.

Julie part à la rencontre de producteurs, restaurateurs et d’artisans locaux qui livrent leurs recettes ainsi que leur savoir-faire. Trois mets sont proposés : le Christmas pudding de Martine, le lapin en gelée de François Mortreux et la pizza au chou-fleur de Julie.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 12:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Charlotte remporte la 11ème saison de &quot;The Voice Kids&quot;, ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

Charlotte remporte la 11ème saison de "The Voice Kids", ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:59

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL