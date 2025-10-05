"Grands Reportages - Commissaires-priseurs : ventes d'exception et bonnes affaires" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 13:40 dans "Grand Reportages", TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la série documentaire « Commissaires-priseurs : ventes d'exception et bonnes affaires » réalisée par Delphine Kluzek et Sophie Lagache.

Leur vie ressemble à la quête du Graal, et leurs trouvailles les mènent de surprise en surprise : pour les commissaires-priseurs, aucune journée ne ressemble à une autre, qu'ils aillent à la rencontre d'un collectionneur fou ou qu'ils découvrent un trésor insoupçonné, qu'ils croisent la petite ou la grande Histoire...

Après des mois d'efforts, et leur lot de rencontres surprenantes, le temps s'accélère soudain lors des ventes aux enchères, où tout se joue en quelques heures, ou en quelques minutes, sous la houlette de ces showmen, qui manient le marteau comme un chef d'orchestre manie la baguette, et qui savent comme personne attiser le désir des acheteurs pour faire flamber les enchères...

Plongée dans le quotidien palpitant des commissaires-priseurs, ces magiciens des enchères dans cette série documentaire en 4 épisodes.

Épisode 3

Après deux premiers volets riches en découvertes, la série continue avec un 3ème épisode inédit au plus près des ventes et de ceux qui les font vivre.

En Bourgogne, la comissaire-priseur Aurélie Vandevoorde, prend en main la prestigieuse vente des Hospices de Beaune, devant un public de 700 personnes dont des célébrités comme Jean Reno ou Eva Longoria. Mais une récolte compliquée pourrait bouleverser le résultat.

En Normandie, Guillaume Cheroyan et Arnaud Sené doivent remettre en valeur une collection unique de 70 voitures Citroën entassées dans le jardin d’un passionné.

À Paris, Alexia Taiclet s’apprête à vendre un trésor littéraire : le manuscrit de L’Étranger d’Albert Camus. Une pièce rare qui va provoquer des enchères exceptionnelles.

Et enfin, Louise de Causans prépare la vente de toiles de maîtres modernes – Picasso, Matisse, Delaunay – qui nécessitent restauration et expertise avant d’être présentées aux acheteurs.

Épisode 4

Dans ce dernier épisode de la série, les commissaires-priseurs relèvent de nouveaux défis hors norme.

Laurent Blomet se prépare à vendre une trentaine de Ferrari, des modèles des années 1950 aux années 2010, dont certains valent plusieurs millions d’euros.

Jean-Baptiste Camby, 30 ans, finalise sa formation pour devenir commissaire-priseur et rêve déjà de monter à la tribune. Il sera accompagné de sa maître de stage, Louise de Causans, qui animera également la vente d’œuvres d’art moderne – faïences de Picasso, esquisses de Matisse – et de bijoux anciens.

En Mayenne, Solène Lainé découvre un nouvel univers : la vente de chevaux de course. Un milieu inattendu dont elle va devoir saisir les codes et les coutumes.

Un dernier épisode captivant qui illustre la diversité et la passion des commissaires-priseurs, toujours prêts à relever les défis les plus surprenants.