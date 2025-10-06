"28 minutes" lundi 6 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 6 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 6 octobre 2025 :

L’écrivaine haïtienne Yanick Lahens publie "Passagères de nuit", un récit tissé de résistances féminines et de fuites, naviguant entre Haïti et La Nouvelle-Orléans.

Depuis dix jours, la Gen Z 212 fait trembler le pouvoir marocain. Le pays, qui n’a pas connu de "printemps arabe" en 2011, est aujourd’hui confronté à un vent de révolte venu de la jeunesse.

Écrire pour s'affranchir : Yanick Lahens porte la voix des Haïtiennes

C’est un récit tissé de résistances féminines et de fuites, naviguant entre Haïti et La Nouvelle-Orléans. L’écrivaine haïtienne Yanick Lahens publie "Passagères de nuit", aux éditions Sabine Wespieser. Dans ce nouveau roman, elle met en scène le destin de deux femmes, à la recherche de liberté et d’espérance. Élizabeth est née à La Nouvelle-Orléans et appartient à une lignée d’esclaves affranchis. Pour échapper au désir d’un homme, elle va fuir vers Port-au-Prince. L’autre personnage du livre, Régina, née dans la pauvreté dans un hameau du sud d’Haïti, a conquis sa liberté en épousant l’un des généraux arrivés en libérateur à Port-au-Prince en 1867. "Je crois que les héroïnes et les héros de l’histoire de l’esclavage, qu’on ne mentionne jamais, cheminent dans le silence et font avancer les choses", écrit Yanick Lahens. "Passagères de nuit" fait partie de la première sélection du Prix Goncourt 2025.

Maroc : la Gen Z 212 peut-elle être à l’origine d’un "automne arabe" ?

Depuis dix jours, la Gen Z 212 fait trembler le pouvoir marocain. Le pays, qui n’a pas connu de “printemps arabe” en 2011, est aujourd’hui confronté à un vent de révolte venu de la jeunesse. Le mouvement s’inscrit dans un élan générationnel mondial, à l’image des soulèvements au Népal ou à Madagascar. "Gen Z", pour "génération Z", et "212" pour l’indicatif téléphonique du Maroc, est cette génération née entre 1997 et 2012, qui a grandi avec l’usage des réseaux sociaux. À l’origine de cette contestation d’ampleur, on trouve la mort, mi-septembre, de huit femmes marocaines dans un hôpital à Agadir, suite à des accouchements par césariennes. La jeunesse dénonce notamment les sommes dépensées en vue de la Coupe du monde de football 2030, alors que le système de santé et l’éducation sont totalement délaissés dans le pays. La Gen Z 212 peut-elle être à l’origine d’un “automne arabe” ?

Xavier Mauduit revient sur la remise, ce lundi 6 octobre, du prix Nobel de médecine.

Marie Bonnisseau nous emmène à Benidorm, en Espagne, où la mairie veut en finir avec les boutiques qui vendent des souvenirs “vulgaires” dans le centre-ville.

Les invités :

Yanick Lahens pour son livre "Passagères de nuit"

Fadwa Islah, grand reporter au magazine Jeune Afrique.

Hamza Bensouda, politiste, spécialiste de l'Afrique du Nord.

Fabrice Epelboin, enseignant et entrepreneur.