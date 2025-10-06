"C à vous" lundi 6 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 6 octobre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 6 octobre 2025 :

18:55 C à vous

Démission de Sébastien Lecornu : le dernier rempart d’Emmanuel Macron a cédé



Patrice Duhamel, journaliste.

Louis Hausalter, journaliste au Figaro.

Benjamin Morel, constitutionnaliste.

20:00 C à vous, la suite

Michèle Bernier et Virginie Grimaldi pour la série : “Le parfum du bonheur” sur France 2 ce mercredi.

Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres.

Lorie, pour sa "Tournée Party 2026" : elle interprètera en live “Près de moi”.

Dans la cuisine de C à vous

Mehdi Favri, chef & co-fondateur des restaurants Maslow” & Fellows à Paris.