"C à vous" lundi 6 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 6 octobre 2025 :
18:55 C à vous
Démission de Sébastien Lecornu : le dernier rempart d’Emmanuel Macron a cédé
Patrice Duhamel, journaliste.
Louis Hausalter, journaliste au Figaro.
Benjamin Morel, constitutionnaliste.
20:00 C à vous, la suite
Michèle Bernier et Virginie Grimaldi pour la série : “Le parfum du bonheur” sur France 2 ce mercredi.
Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres.
Lorie, pour sa "Tournée Party 2026" : elle interprètera en live “Près de moi”.
Dans la cuisine de C à vous
Mehdi Favri, chef & co-fondateur des restaurants Maslow” & Fellows à Paris.