"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 6 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?
Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.
Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 6 octobre 2025 sur TF1.
Aujourd'hui la famille Jean Zéphirin se prépare pour aller à la piscine dans un parc aquatique ! C'est la première sortie en famille à 11 depuis la naissance de Jules. Ce matin bébé Jules est malade, mamie vient à la rescousse pour le garder.
Du côté de la famille Esposito, Tiffanie a accouché de Julia ! La famille Espositio est maintenant une famille de 7 enfants !
De leur côté, la famille Chomel se prépare pour une sortie à la Fête Foraine ! C'est très important de partir à l'heure, mais avant ça il faut préparer le pique-nique. En espérant que la météo soit de leur côté !