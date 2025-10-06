recherche
"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 6 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

lundi 6 octobre 2025
"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 6 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Lundi 6 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 6 octobre 2025 sur TF1.

Aujourd'hui la famille Jean Zéphirin se prépare pour aller à la piscine dans un parc aquatique ! C'est la première sortie en famille à 11 depuis la naissance de Jules. Ce matin bébé Jules est malade, mamie vient à la rescousse pour le garder.

Du côté de la famille Esposito, Tiffanie a accouché de Julia ! La famille Espositio est maintenant une famille de 7 enfants !

De leur côté, la famille Chomel se prépare pour une sortie à la Fête Foraine ! C'est très important de partir à l'heure, mais avant ça il faut préparer le pique-nique. En espérant que la météo soit de leur côté ! 

Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 08:46
