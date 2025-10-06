"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 8 octobre 2025 :

Javier Cercas pour son livre « Le Fou de Dieu au bout du monde » (Actes Sud)

Pour la première fois, le Vatican ouvre ses portes à un écrivain et lui garantit l’entière liberté de ses propos. À travers ce voyage aussi fascinant que décapant dans les périphéries – fussent-elles géographiques, narratives ou existentielles -, ce roman sans fiction porte sur le plus grand mystère de l’histoire de l’humanité.

Matthieu Ricard pour son livre « Lumière » (Allary)

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, Lumière est une expérience photographique et méditative. Ce beau livre révèle l’envergure du travail photographique de Matthieu Ricard avec près de 90 photos inédites.

Éric-Emmanuel Schmitt pour son livre « La traversée des temps - Les deux royaumes » (Albin Michel)

Le romancier poursuit sa traversée des temps et l’exploration de l’humanité. Dans ce 5e tome, il nous emmène à l’époque romaine à la rencontre d’un certain Jésus de Nazareth.

Cécile Guilbert pour son livre « Feux sacrés » (Grasset)

Feux sacrés pourrait se résumer ainsi : Savoir mourir, s’éveiller, apprendre à renaître pour mieux vivre. À mille lieux de nos repères et nos idées, elle nous emporte dans un grand voyage qui fait briller les feux sacrés de sa constellation personnelle : l’amour, les morts, l’Inde et les livres. Faisant aussi la part belle à la magie poétique des signes par lesquels chacun peut donner sens à son existence.

Rebeka Warrior pour son livre « Toutes les vies » (Stock)

Ce premier roman est le récit d’une histoire d’amour sublime, d’un deuil impossible et d’une quête spirituelle qui sauve.