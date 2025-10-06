"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.
Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.
Les invités de l'émission du mercredi 8 octobre 2025 :
Javier Cercas pour son livre « Le Fou de Dieu au bout du monde » (Actes Sud)
Pour la première fois, le Vatican ouvre ses portes à un écrivain et lui garantit l’entière liberté de ses propos. À travers ce voyage aussi fascinant que décapant dans les périphéries – fussent-elles géographiques, narratives ou existentielles -, ce roman sans fiction porte sur le plus grand mystère de l’histoire de l’humanité.
Matthieu Ricard pour son livre « Lumière » (Allary)
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, Lumière est une expérience photographique et méditative. Ce beau livre révèle l’envergure du travail photographique de Matthieu Ricard avec près de 90 photos inédites.
Éric-Emmanuel Schmitt pour son livre « La traversée des temps - Les deux royaumes » (Albin Michel)
Le romancier poursuit sa traversée des temps et l’exploration de l’humanité. Dans ce 5e tome, il nous emmène à l’époque romaine à la rencontre d’un certain Jésus de Nazareth.
Cécile Guilbert pour son livre « Feux sacrés » (Grasset)
Feux sacrés pourrait se résumer ainsi : Savoir mourir, s’éveiller, apprendre à renaître pour mieux vivre. À mille lieux de nos repères et nos idées, elle nous emporte dans un grand voyage qui fait briller les feux sacrés de sa constellation personnelle : l’amour, les morts, l’Inde et les livres. Faisant aussi la part belle à la magie poétique des signes par lesquels chacun peut donner sens à son existence.
Rebeka Warrior pour son livre « Toutes les vies » (Stock)
Ce premier roman est le récit d’une histoire d’amour sublime, d’un deuil impossible et d’une quête spirituelle qui sauve.