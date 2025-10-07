"Ça commence aujourd'hui" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
Jeux vidéos : quels dangers pour nos ados ?
Ce sont des mondes virtuels, colorés, fascinants... Des terrains de jeu où tout est possible, de la construction d'empires à la quête de gloire éternelle. Le jeu vidéo a envahi le quotidien de nos adolescents et rares sont ceux qui y échappent. Des consoles sophistiquées aux smartphones toujours à portée de main, le temps passé devant les écrans explose.
Mais derrière la manette et le casque audio, une question s'impose, plus pressante que jamais : Quel prix nos enfants paient-ils pour cette immersion numérique ?
Le fils de Julien, 7 ans, est devenu complètement accro à Fortnite après l’avoir découvert chez un ami. Le jeu a rapidement pris toute la place : il ne pensait qu’à jouer. Face aux crises et à la perte de contrôle, Julien a progressivement appris à encadrer son usage plutôt qu'à l’interdire.