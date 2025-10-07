"Ça commence aujourd'hui" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 7 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici le thème et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Jeux vidéos : quels dangers pour nos ados ?



Ce sont des mondes virtuels, colorés, fascinants... Des terrains de jeu où tout est possible, de la construction d'empires à la quête de gloire éternelle. Le jeu vidéo a envahi le quotidien de nos adolescents et rares sont ceux qui y échappent. Des consoles sophistiquées aux smartphones toujours à portée de main, le temps passé devant les écrans explose.

Mais derrière la manette et le casque audio, une question s'impose, plus pressante que jamais : Quel prix nos enfants paient-ils pour cette immersion numérique ?

Le fils de Julien, 7 ans, est devenu complètement accro à Fortnite après l’avoir découvert chez un ami. Le jeu a rapidement pris toute la place : il ne pensait qu’à jouer. Face aux crises et à la perte de contrôle, Julien a progressivement appris à encadrer son usage plutôt qu'à l’interdire.