"C dans l'air" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 7 octobre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 7 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Marc Fiorentino est spécialiste des marchés financiers, co-fondateur de MeilleurTaux Placement et auteur de "Les meilleurs placements pour les nuls", aux éditions First.

La démission du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, plonge la scène politique mais aussi les milieux économiques dans l'incertitude. Les marchés ont été les premiers à réagir : le CAC 40 était en baisse ce lundi 6 octobre, alors que l'euro reculait nettement face au dollar. Les investisseurs craignent un effet domino sur l'économie française. L'annonce surprise du Premier ministre a aussi fait monter la pression sur la dette française. Les taux français à 10 ans se sont tendus jusqu'à toucher 3,61 %, lundi matin. Invité sur France Info ce matin, le président du Medef, Patrick Martin, a lancé l'alerte. "Le décrochage de l'économie française est enclenché", a-t-il affirmé.

Marc Fiorentino reviendra avec sur les conséquences de l'instabilité politique pour les marchés, et pour le monde économique en général. Quelles ont les inquiétudes des patrons ? Quelles conséquences sur le marché du travail ? Enfin, quelles conséquences pour la compétitivité française ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Nathalie Schuck, grand reporter au service politique du Point.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et politologue, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et Sciences Po.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de L’Express.

Le thème du magazine :

Macron lâché par ses fidèles… avant la dissolution ?

Comme si la crise politique ne suffisait pas. Emmanuel Macron est désormais lâché par ses anciens fidèles. Ce matin, Edouard Philippe a appelé sur RTL à nommer un Premier ministre technique pour mener les affaires courantes jusqu'à l'organisation d'une présidentielle anticipée. Quant à Gabriel Attal, il ne "comprend plus les décisions du président de la République" et regrette "l'acharnement [du président] à vouloir garder la main". Pendant ce temps à Matignon, les "ultimes négociations" ont commencé. Missionné par Emmanuel Macron pour mener "d'ultimes négociations" malgré sa démission hier, Sébastien Lecornu a reçu ce matin à Matignon les forces du socle commun. Le Premier ministre doit recevoir demain les Républicains et les socialistes, tandis que le Rassemblement national a fait savoir qu'il ne viendrait pas. Marine Le Pen et Jordan Bardella estiment qu'Emmanuel Macron agit désormais dans son intérêt personnel plus que pour celui des Français. À gauche, la situation est toute aussi agitée. La France insoumise, qui appelle à une nouvelle élection présidentielle, a proposé une réunion aux partis de gauche, mais les socialistes s'y sont opposé, tout comme les communistes, signe que la rupture de la Nupes a laissé des traces.

C'est dans cette atmosphère de fin de règne, que les anciens proches du président font leur autocritique. Parmi eux, l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui s'était engagé lors de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, dit aujourd'hui sa colère sur les orientations prises par le président. "J'avais cru que le macronisme allait repousser les extrêmes [mais] son style de gouvernement et la nature des mesures qu'il a prises ou qu'il n'a pas prises, a eu pour effet de créer l'inverse et d'augmenter l’attrait du RN", dénonce aujourd'hui ce social-démocrate. Il cite notamment le mythe du ruissellement, le "caractère indécent de l'accumulation des fortunes" ou encore le refus de la taxe Zucman qui serait "une erreur politique".

Dans les villes françaises, la colère monte contre le gouvernement. Comment les maires vivent-ils cet épisode, eux qui sont en première ligne face aux administrés ? Maire divers gauche de Barentin, Christophe Bouillon est également président de l'Association des petites villes de France (APVF). Selon lui, "l’exigence est toujours plus forte avec une impatience manifeste et une demande d’immédiateté que ce soit pour l’entretien des espaces verts ou pour un trou à reboucher. Nous sommes passés de l’enfant roi et du client roi à maintenant l’administré roi." Une équipe de C dans l'air est allée à sa rencontre.

À quoi ressemblent les dernières négociations menées jusqu'à demain par Sébastien Lecornu ? Pourquoi les anciens proches d'Emmanuel Macron lâchent-ils le président ? Et à quoi ressemble le quotidien d'un maire pendant une crise politique ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.