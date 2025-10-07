"28 minutes" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 7 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 7 octobre 2025 :

Nomination, dissolution ou démission : quelle option pour Emmanuel Macron ? L'analyse du politologue Vincent Martigny.

Alors que depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont fortement augmenté en France, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme rappelle que l’antisémitisme reste le terreau de l’extrême droite.

Nomination, dissolution ou démission : quelle option pour Emmanuel Macron ?

Le premier ministre, Sébastien Lecornu, a donné sa démission hier matin à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée alors qu’il avait formé son gouvernement la veille. Énième retournement de situation hier dans l’après-midi, Emmanuel Macron a demandé à son ex-premier ministre de mener d'ultimes négociations jusqu’à mercredi soir. Si rien n’aboutit d’ici là, le président a affirmé qu’il prendrait "ses responsabilités".

La menace d’une nouvelle dissolution revient ainsi sur le devant de la scène. Les partis politiques, pour la plupart, n’ont pas grand intérêt à retourner devant les électeurs, sauf le Rassemblement national, l’une des principales forces politiques à l’Assemblée nationale. Le scrutin pourrait aussi être présidentiel plutôt que législatif. LFI appelle à la destitution d’Emmanuel Macron tandis qu’Édouard Philippe, l’ancien premier ministre du président, a suggéré ce matin une élection présidentielle anticipée après le vote du budget.

Pour comprendre cette situation politique inédite, Élisabeth Quin reçoit Vincent Martigny, professeur en science politique.

Deux ans après le 7 octobre : qu’en est-il du sentiment d’abandon des Français juifs ?

Aujourd’hui, deux ans après les massacres terroristes du 7 octobre en Israël, un hommage a été rendu au ministère français des Affaires étrangères aux 51 ressortissants français tués ce jour ou lors de leur captivité dans la bande de Gaza par le Hamas. En dehors d’Israël, la France est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes de ces attaques, juste après les États-Unis. C’est aussi le pays d’Europe où vit la “communauté juive” la plus importante. Dans les premiers jours suivant le massacre, le soutien de la population française aux victimes était faible, plus de 182 000 Français ont manifesté en novembre 2023 pour dénoncer la montée de l’antisémitisme, marche à laquelle Emmanuel Macron n’a pas participé. Pourtant, depuis deux ans, l’antisémitisme déferle. 1 570 actes antisémites ont été recensés en 2024 par le Conseil représentatif des institutions juives de France, 1 676 en 2023 contre 436 en 2022.

Au-delà de ces actes, certains évoquent un “antisémitisme d’atmosphère” soit une diffusion à bas bruit de clichés antisémites sous couvert de lutte antisioniste, dont les principaux acteurs seraient situés très à gauche, notamment au sein de La France insoumise. En mars dernier, des intellectuels, plutôt identitifés à gauche comme Annette Wieviorka ou encore Daniel Cohn-Bendit signaient une tribune dans Le Monde intitulée "Nous, Français juifs, nous n’avons rencontré que le silence, le déni ou l’indifférence de la gauche extrême face à l’antisémitisme". La Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle dans un récent rapport que l’antisémitisme reste d’abord le terreau de l’extrême droite.

Xavier Mauduit revient sur l’avènement du nouveau grand-duc du Luxembourg qui a prêté serment ce week-end et nous explique le fonctionnement de cette petite monarchie européenne.

Marie Bonnisseau s’intéresse à une nouvelle tendance et stratégie bien rodée pour les marques : la multiplication des files d’attente devant les boutiques et les restaurants.

Les invités :

Vincent Martigny, professeur en science politique.