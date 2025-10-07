"C à vous" mardi 7 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 7 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 7 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Crise politique : Emmanuel Macron désormais seul contre tous ?

Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux.

Procès Jubillar : l’alibi de l’amant de Delphine remis en question



Mélanie Bertrand, grand reporter police-justice BFMTV.

20:00 C à vous, la suite

Carole Bouquet, pour la pièce “Le Professeur” à La Scala à Paris.

Heidi Sevestre, pour le doc “Glaciers d’Arctique, états des lieux” en salle demain

Marine Leonardi, pour son spectacle “Mauvaise graine” en tournée dans toute la France

Dans la cuisine de C à vous

Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants Maslow & Fellows à Paris.