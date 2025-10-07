"C à vous" mardi 7 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 7 octobre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Crise politique : Emmanuel Macron désormais seul contre tous ?
Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux.
Procès Jubillar : l’alibi de l’amant de Delphine remis en question
Mélanie Bertrand, grand reporter police-justice BFMTV.
20:00 C à vous, la suite
Carole Bouquet, pour la pièce “Le Professeur” à La Scala à Paris.
Heidi Sevestre, pour le doc “Glaciers d’Arctique, états des lieux” en salle demain
Marine Leonardi, pour son spectacle “Mauvaise graine” en tournée dans toute la France
Dans la cuisine de C à vous
Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants Maslow & Fellows à Paris.