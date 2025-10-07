"Les maternelles XXL" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 7 octobre 2025 :
Le stand-up m’a sauvée de l’anorexie
- Des histoires en musique pour enchanter les enfants
- Le taekwondo, recommandé pour les tout-petits
- Tout savoir sur le nouveau carnet de santé
- À la maternité, le délicat soin du cordon
- Des réponses à 80 questions psy qui inquiètent
- Prout, caca boudin et autres ***, comment gérer ?
- Le nombre d’enfants, c’est comme la météo…
- Lorie se confie
- Chaque matin, la guerre des vêtements.