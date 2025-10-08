"Ça commence aujourd'hui" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 8 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici le thème et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Troubles oppositionnels avec provocation : non, leur enfant n'est pas mal élevé !

Depuis la naissance d’Aléna, Alexandra vit un quotidien épuisant avec sa fille, hyperactive et toujours en mouvement. Les jugements extérieurs ont été nombreux avant que le trouble de l’enfant soit diagnostiqué : TDAH avec un Trouble Oppositionnel avec Provocation. Le traitement commence à apaiser la situation, même si tout reste fragile.

Le fils de Déborah et Yohann, Enzo a été diagnostiqué à 8 ans d’un TDAH et d’un Trouble Oppositionnel avec Provocation. Après un signalement anonyme pour maltraitance, leur vie a basculé. Le comportement d’Enzo est devenu incontrôlable, marqué par des crises et de la provocation. Le diagnostic et le traitement ont apporté un certain apaisement, même si le quotidien reste éprouvant.