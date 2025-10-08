recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 261
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 8 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici le thème et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Troubles oppositionnels avec provocation : non, leur enfant n'est pas mal élevé !

Depuis la naissance d’Aléna, Alexandra vit un quotidien épuisant avec sa fille, hyperactive et toujours en mouvement. Les jugements extérieurs ont été nombreux avant que le trouble de l’enfant soit diagnostiqué : TDAH avec un Trouble Oppositionnel avec Provocation. Le traitement commence à apaiser la situation, même si tout reste fragile.

Le fils de Déborah et Yohann, Enzo a été diagnostiqué à 8 ans d’un TDAH et d’un Trouble Oppositionnel avec Provocation. Après un signalement anonyme pour maltraitance, leur vie a basculé. Le comportement d’Enzo est devenu incontrôlable, marqué par des crises et de la provocation. Le diagnostic et le traitement ont apporté un certain apaisement, même si le quotidien reste éprouvant.

Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 08:45
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Canap 2012&quot; : L'année 2012 revisitée par Etienne Carbonnier jeudi 9 octobre 2025 sur TMC

"Canap 2012" : L'année 2012 revisitée par Etienne Carbonnier jeudi 9 octobre 2025 sur TMC

08 octobre 2025 - 09:25

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; mardi 7 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mardi 7 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

07 octobre 2025 - 20:39

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL