recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 8 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 77
"C à vous" mercredi 8 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 8 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 8 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Crise politique : la réforme des retraites revient au cœur des débats

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Olivier Pérou, journaliste politique au journal Le Monde.

Vendée Globe

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025 pour son livre “La force du destin” qui soit demain chez Gallimard.

20:00 C à vous, la suite

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune du dimanche pour un retour sur la prise de parole de Sébastien Lecornu.

Arthur Dénouveaux, pour le livre “Vivre après le Bataclan” aux éditions du Cerf.

Mireille Mathieu, pour son album best of “Mon credo”.

Dans la cuisine de C à vous

Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants Maslow & Fellows à Paris.

Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 17:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Simon Coleman&quot; : résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 10 octobre 2025

"Simon Coleman" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 10 octobre 2025

08 octobre 2025 - 16:48

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

08 octobre 2025 - 16:34

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL