"C à vous" mercredi 8 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 8 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 8 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Crise politique : la réforme des retraites revient au cœur des débats

Nicolas Beytout, directeur du journal L’Opinion.

Olivier Pérou, journaliste politique au journal Le Monde.

Vendée Globe

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025 pour son livre “La force du destin” qui soit demain chez Gallimard.

20:00 C à vous, la suite

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune du dimanche pour un retour sur la prise de parole de Sébastien Lecornu.

Arthur Dénouveaux, pour le livre “Vivre après le Bataclan” aux éditions du Cerf.

Mireille Mathieu, pour son album best of “Mon credo”.

Dans la cuisine de C à vous

Mehdi Favri, chef et co-fondateur des restaurants Maslow & Fellows à Paris.