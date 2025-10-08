recherche
"28 minutes" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025
"28 minutes" mercredi 8 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 8 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 8 octobre 2025 : 

Gaëlle Paty, l'une des sœurs de Samuel Paty, revient dans un livre sur le procès des personnes impliquées dans son assassinat.

En France, 13 millions de personnes souffrent d'un trouble psychique. Pourtant, les moyens manquent pour les accompagner. La santé mentale est-elle la grande cause oubliée ?

Accepter l’inacceptable : le chemin de résilience de la sœur de Samuel Paty

Depuis l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, à la sortie d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait, Gaëlle Paty, l'une de ses sœurs, vivait "avec un poids énorme qui l’empêchait de respirer, presque de vivre". Il s’est envolé lorsque le président de la cour d’assises spéciale de Paris a rendu son verdict le 20 décembre 2024 à l’encontre des huit adultes jugés, le terroriste islamiste responsable de son assassinat ayant été abattu par la police. Le professeur d’histoire-géographie a été décapité par un réfugié russe d’origine tchétchène alors qu’il avait tenu un cours, plusieurs jours auparavant, sur les caricatures, en montrant notamment celles de “Charlie Hebdo”, provoquant un torrent de haine à son encontre sur les réseaux sociaux.

"Samuel Paty, un procès pour l’avenir" (éditions Flammarion) est un livre à trois voix : l’historienne Valérie Igounet écrit le texte relatant les audiences, Guy le Besnerais dessine et Gaëlle Paty réagit et laisse parler ses émotions à chaque audience relatée. 

Santé mentale : "grande cause nationale" ou grande cause oubliée ?

L’année 2025 devait être celle de la santé mentale, choisie comme “grande cause nationale” par l’ex-premier ministre Michel Barnier en octobre 2024. Ce n’est qu’en juin 2025 que le ministère de la Santé dévoile son plan en trois axes, "Santé mentale et psychiatrie" : prévenir, soigner, reconstruire, sans qu’un budget supplémentaire y soit corrélé. La santé mentale est définie par l’OMS comme "un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté".

En France, 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année, selon Santé publique France. Les moyens manquent pour accompagner les Français en souffrance psychique. 62 % des étudiants considèrent la psychiatrie comme la spécialité la moins prestigieuse et un tiers des postes sont vacants dans l’hôpital public.

La sortie du livre du journaliste Nicolas Demorand, “Intérieur nuit”, dans lequel il raconte son expérience quant à la bipolarité a participé à la libération de la parole autour de ce sujet. Mais une question demeure : qui peut les accompagner ? La santé mentale est-elle la grande cause oubliée ?

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire du pharaon Amenhotep III alors que son tombeau monumental en Égypte rouvre ses portes au public.

Marie Bonnisseau nous emmène au Paraguay qui a organisé le week-end dernier le "plus grand mariage collectif de son histoire" avec plus de 600 couples.

Gaëlle Paty pour son livre "Samuel Paty, un procès pour l’avenir".

Les autres invités seront communiqués par Arte environ 20 minutes avant le début de l'émission. Cet article sera donc réactualisé dès qu'ils seront connus.

Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 17:17
Suivez nous...