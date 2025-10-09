recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 155
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 9 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici le thème et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Montagnes russes émotionnelles : la vie avec le trouble borderline

Delphine a été diagnostiquée borderline après une descente aux enfers survenue à la suite de sa séparation. Entre automutilation et consommation de drogues, elle a vécu une période d’autodestruction intense. Soutenue par sa famille, elle a fini par retrouver une certaine stabilité même si la tentation de se détruire reste encore présente.

Rose a été diagnostiquée borderline après une enfance marquée par la colère, la violence et un profond sentiment de différence. Dès l’adolescence, elle s’est autodétruite : mutilation, mensonges, drogue. Son trouble a entraîné une grande instabilité affective aggravée par une addiction à l’alcool puis aux jeux vidéo, où elle trouvait refuge.

