"Ça commence aujourd'hui" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
Montagnes russes émotionnelles : la vie avec le trouble borderline
Delphine a été diagnostiquée borderline après une descente aux enfers survenue à la suite de sa séparation. Entre automutilation et consommation de drogues, elle a vécu une période d’autodestruction intense. Soutenue par sa famille, elle a fini par retrouver une certaine stabilité même si la tentation de se détruire reste encore présente.
Rose a été diagnostiquée borderline après une enfance marquée par la colère, la violence et un profond sentiment de différence. Dès l’adolescence, elle s’est autodétruite : mutilation, mensonges, drogue. Son trouble a entraîné une grande instabilité affective aggravée par une addiction à l’alcool puis aux jeux vidéo, où elle trouvait refuge.