recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" sur l'affaire Harmonie Marin samedi 11 octobre 2025 sur TFX

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 143
"Chroniques criminelles" sur l'affaire Harmonie Marin samedi 11 octobre 2025 sur TFX

Samedi 11 octobre 2025 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Harmonie Marin : « Faux suicide pour vrai meurtre ».

"Chroniques Criminelles" vous propose, dans cet épisode, l’histoire incroyable d’une mère de famille qui s’est battue pendant des mois pour confondre le meurtrier de sa fille…

Tout commence à Fécamp, en Seine-Maritime. Ce 19 juin 2013, la vie des parents d’Harmonie Marin s’arrête… Un jour terrible où ils apprennent la mort brutale de leur fille…

Rapidement, la police conclut à un suicide. D’après les secours, la jeune femme s’est pendue. Mais les parents d’Harmonie n’y croient pas, pour eux, rien ne colle : ni la personnalité de la jeune femme, ni les indices retrouvés sur place.

Alors, seuls contre tous, ils vont mener l’enquête. Et leur acharnement va finir par payer. Comment ?

Dernière modification le jeudi, 09 octobre 2025 16:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

09 octobre 2025 - 17:07

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

"C à vous" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

09 octobre 2025 - 17:07

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...