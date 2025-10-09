"Chroniques criminelles" sur l'affaire Harmonie Marin samedi 11 octobre 2025 sur TFX

Samedi 11 octobre 2025 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Harmonie Marin : « Faux suicide pour vrai meurtre ».

"Chroniques Criminelles" vous propose, dans cet épisode, l’histoire incroyable d’une mère de famille qui s’est battue pendant des mois pour confondre le meurtrier de sa fille…

Tout commence à Fécamp, en Seine-Maritime. Ce 19 juin 2013, la vie des parents d’Harmonie Marin s’arrête… Un jour terrible où ils apprennent la mort brutale de leur fille…

Rapidement, la police conclut à un suicide. D’après les secours, la jeune femme s’est pendue. Mais les parents d’Harmonie n’y croient pas, pour eux, rien ne colle : ni la personnalité de la jeune femme, ni les indices retrouvés sur place.

Alors, seuls contre tous, ils vont mener l’enquête. Et leur acharnement va finir par payer. Comment ?