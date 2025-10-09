"28 minutes" jeudi 9 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 9 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 9 octobre 2025 :

Entretien avec Albie Sachs, ancien juge de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud et ami de Robert Badinter.

Si une suspension de la réforme des retraites coûterait, selon Sébastien Lecornu, 3 milliards d’euros en 2027, la crise politique pourrait, selon l’OFCE, se chiffrer à 15 milliards d’euros à la fin 2025.

De la prison à la cour constitutionnelle, le parcours exemplaire du sud-africain Albie Sachs

Grande figure de la Justice, Robert Badinter, avocat de l’abolition de la peine de mort en France en 1981, entre ce jeudi au Panthéon. Un bel hommage pour ce défenseur des droits humains auquel a voulu assister Albie Sachs, ancien juge de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud et contributeur de la rédaction de la première constitution post-apartheid.

Âgé de 90 ans, cet avocat intraitable et ami de Robert Badinter, a fait de sa vie un combat pour la justice. Né de parents engagés à gauche, il décide de devenir avocat pour défendre les victimes de l’apartheid. En 1963 puis en 1966, il est incarcéré en vertu de la loi sud-africaine dite des 90 jours, qui permet au régime d’emprisonner ses opposants et de les placer à l’isolement en dehors de toute procédure judiciaire. Mais cela ne l’empêche pas de poursuivre sa lutte au point d'être victime d’un attentat terroriste au Mozambique en 1988, lors duquel il perd son bras droit et son œil gauche. Il est l'invité du magazine et livre un poignant témoignage dans “Notre histoire mérite une fin heureuse”, son journal de prison. Le texte date de 1966, mais est enfin édité en français par les éditions Premier Parallèle.

Crise politique : un budget pour la France quoiqu'il en coûte ?

La possibilité d’un budget voté d'ici à la fin de l’année n'est pas totalement abandonnée. C’est en tout cas ce que semble vouloir indiquer Emmanuel Macron. Hier soir, l’Élysée a, en effet, annoncé que le président de la République allait nommer d'ici à 48 heures un nouveau premier ministre. Une condition sine qua non pour former un gouvernement et faire adopter dès lundi en conseil des ministres un budget “qui ne sera pas parfait”, disait hier Sébastien Lecornu sur France 2. Il faut dire que le temps presse, car le gouvernement à jusqu’au 13 octobre pour déposer ce budget. Bien que Sébastien Lecornu ait concédé une baisse de l’objectif de déficit public, le geste n’est pas suffisamment convaincant pour le Parti socialiste qui en appelle à des “concessions”, parmi lesquelles la suspension de la réforme des retraites. Même Élisabeth Borne, qui a fait adopter cette réforme par 49.3, est prête à la suspendre “si c’est la condition de la stabilité du pays”. Un casus belli pour une partie de la droite et quelques députés macronistes. Hier soir, Sébastien Lecornu a notamment expliqué qu’une suspension de la réforme des retraites coûterait au moins 3 milliards d’euros en 2027, soit 0,1% du PIB. Mais la crise politique, qui se poursuit depuis la dissolution de juin 2024, a aussi un coût : selon l’OFCE, qui a évalué les effets de l’incertitude ambiante, la facture se chiffrera à la fin 2025 à 15 milliards d’euros.

Xavier Mauduit revient sur l’exposition de la Cinémathèque consacrée au cinéaste et génie Orson Welles, mort il y a 40 ans.

Marie Bonnisseau nous emmène dans les falaises espagnoles, où des chercheurs ont fait une découverte inattendue en explorant le nid d’un grand vautour.

