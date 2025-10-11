recherche
"13h15 le samedi" en immersion dans la prison de Mont-de-Marsan ce 11 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 123
Ce samedi 11 octobre 2025, le magazine "13h15 le samedi" propose une immersion dans la prison de Mont-de-Marsan, où la surpopulation génère de nombreux problèmes... 

Jamais les prisons françaises n’ont été confrontées à autant de défis : surpopulation, violences, trafics... Directeurs de prison et surveillants sont nombreux à lancer un cri d’alerte sur des conditions de vie et de travail de plus en difficiles.

"13h15 le samedi" a filmé, en immersion, à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan, dans les Landes, dont le taux d’occupation atteint 135%. Agents pénitentiaires et détenus ont accepté de témoigner devant la caméra.

Ici, en plus de la détention classique, ils ont été les premiers à mettre en place "le module respect" une autre forme d'incarcération qui existe désormais dans d’autres prisons françaises.

Un document signé Aurélien Chapalain Steven Paillet avec Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar.

