"C dans l'air" mercredi 15 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 15 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 15 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Olivier Blanchard, professeur émérite au MIT (Boston) et à la Paris School of economics, ancien économiste en chef du FMI.

Sébastien Lecornu a annoncé mardi devant l’Assemblée nationale la suspension de la réforme des retraites, symbole de la présidence Macron. Lors de sa déclaration de politique générale, il a proposé la suspension de la réforme des retraites «jusqu’à l’élection présidentielle» de 2027, qui portera sur la mesure d’âge et la durée de cotisation, comme demandé par le PS, et proposé une conférence sociale sur «les retraites et le travail».

«Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028», a indiqué le Premier ministre. Selon Sébastien Lecornu, «le coût de la suspension pour notre système de retraite est de 400 millions d’euros en 2026 et de 1,8 milliard d’euros en 2027». Il a affirmé que «cette suspension bénéficiera à terme à 3,5 millions de Français».

La réforme «devra donc être compensée financièrement, y compris par des mesures d’économies» et ne pourra «pas se faire au prix d’un déficit accru», a toutefois prévenu Sébastien Lecornu, qui a souligné sa volonté de préserver «la crédibilité de notre pays» aux yeux des «prêteurs sur les marchés financiers».

Olivier Blanchard réagira à la suspension de la réforme des retraites, et analysera les conséquences pour le déficit, alors que le FMI annonce une prévision de croissance de 0,7% pour la France en 2025. Il nous donnera aussi ses préconisations en terme de justice fiscale et de taxation des plus riches, le jour où le socialiste Olivier Faure annonce qu'il souhaite proposer la taxe Zucman sous forme d'amendement au budget.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

François Ecalle, ancien rapporteur général de la Cour des Comptes, président de Fipeco.

Brigitte Boucher, journaliste politique à Franceinfo TV.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Le thème de l'émission :

Lecornu : la censure s'éloigne... jusqu'à quand ?

Sébastien Lecornu a-t-il sauvé sa peau ? Le Premier ministre a en tout cas convaincu les socialistes de ne pas voter la censure. Hier après-midi, dans son discours de politique générale, le chef du gouvernement a en effet répondu aux exigeances du PS en suspendant la réforme des retraites, et en confirmation la non-utilisation du 49.3.

Sans les socialistes, la motion de censure déposée par les insoumis ne devrait donc pas être adoptée. Mais les dissidents, PS ou républicains (ceux-ci digèrent mal cette victoire de la gauche, même si leur parti appelle à ne pas censurer) pourraient permettre d'atteindre les 289 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Le compte sera donc serré. Réponse demain matin.

En attendant, on en sait plus sur les mesures du budget 2026 proposé par Lecornu. La suppression de l'abattement de 10% sur les retraites est l'un des points principaux.Un abattement forfaitaire de 2000 euros devrait le remplacer et ce, dans l'objectif d’améliorer la situation des retraités les plus modestes, en mettant davantage à contribution les plus aisés. C dans l'air est allé à la rencontre de l'économiste Maxime Sbaihi, favorable à cette suppression. Selon lui, le système français souffre d’une iniquité générationnelle dont les actifs sont les grands perdants.

Pendant ce temps, certains patrons de PME ont de plus en plus de difficultés. Prix de l’énergie, inflation, guerre commerciale… La multiplication des chocs conjoncturels menace l’activité de milliers d’entreprises. C dans l'air a suivi un plaquiste et cuisiniste de Troyes, dans l'Aube. Les deux ont parfois du mal à trouver des clients, et à augmenter le salaire de leurs employés...

Alors, les motions de censure déposées ont-elles encore des chances d'être adoptées ? La suppression de l'abattement de 10% sur les retraites est-elle une mesure juste ? Comment les PME font-elles face au contexte économique tendu ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.