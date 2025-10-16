recherche
"Echappées belles" en Haute-Savoie dans les Aravis, samedi 18 octobre 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025 89
Samedi 18 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pittorin nous emmènera en Haute-Savoie, le temps d'un été dans les Aravis.

Connaissez-vous le massif des Aravis ? Loin du tourisme de masse, cette région préservée, à cheval entre la Haute-Savoie et la Savoie, invite à une découverte authentique des Alpes.

Ici, pas de foule ni de grands complexes touristiques : juste des alpages à perte de vue, des fermes adossées à la montagne, des sentiers propices à l’évasion.

Jérôme Pitorin part à la rencontre d’habitants, passionnés de leur région et amoureux de leurs sentiers de randonnée. Un voyage au grand air, entre traditions, paysages et moments simples, pour renouer avec l’essentiel. Un été en altitude, à hauteur d’homme pour un voyage en quête de sens, de calme et de rencontres…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Les couleurs de l'Esterel".

Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 16:02
Publié dans Magazines, Samedi
