"28 minutes" jeudi 16 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 16 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

"28 minutes" est un magazine quotidien d'information et de débat, diffusé du lundi au samedi. Il offre une analyse approfondie de l'actualité à travers des débats, des reportages et des chroniques, tout en adoptant un ton accessible et engagé.

Au sommaire ce jeudi 16 octobre 2025 :

"70 bis, entrée des artistes" : une plongée au cœur du quartier Montparnasse

Mais que se cache-t-il derrière l’entrée du 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs, à Paris, quand on franchit le portail vert ? Alors que rien ne distingue ce numéro des autres dans cette rue en plein quartier Montparnasse, Christian Mazzalai, guitariste du groupe Phoenix, et Patrick Modiano, écrivain, font revivre ce lieu de passage célèbre dans "70 bis, entrée des artistes" (éditions Gallimard). L’adresse a vu défiler des artistes comme Picasso ou Apollinaire. Ainsi reprennent vie, sous la plume du prix Nobel de littérature, des Américaines venues apprendre la peinture à Paris qui devaient avoir des autorisations spéciales pour suivre des cours interdits aux femmes et s’habiller en homme pour y assister, mais aussi des couples mixtes qui venaient vivre à Paris un amour interdit aux États-Unis. D’autres personnages font leur apparition dans ces pages comme Camille Claudel ou Robert Louis Stevenson.

Élisabeth Quin reçoit les deux artistes qui nous content ce lieu empli d’histoire.

Les retraités, grands perdants du budget 2026 ?

Après l’annonce par Sébastien Lecornu de la suspension de la réforme des retraites, la perspective d’une censure immédiate s’éloigne. Les motions de censure déposées par La France insoumise et le Rassemblement national ont toutes deux été rejetées aujourd’hui. L’heure est maintenant à la discussion sur le budget de l’État et celui de la Sécurité sociale. Les députés vont devoir l’étudier en commission avant d’en débattre dans l’hémicycle. Quelques pistes donnent déjà le ton. 30 milliards d’économies doivent être trouvées en augmentant les recettes de 14 milliards et en baissant les dépenses de 17 milliards. Concernant le budget de la Sécurité sociale, le gouvernement souhaite ramener le déficit des régimes obligatoires de base à 17,4 milliards d’euros en 2026, contre 23 milliards cette année. Les retraités doivent participer “au rétablissement de l’équilibre des comptes publics, dans un contexte où la réforme des retraites de 2023 a fait peser l’ensemble des efforts sur les seuls actifs”, peut-on lire dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, présenté en Conseil des ministres. Il prévoit notamment de geler l’ensemble des retraites de base en 2026. À partir de 2027, les pensions devraient être sous-indexées par rapport à l’inflation de 0,4 point. La mesure fiscale la plus emblématique est le remplacement de l’abattement forfaitaire de 10 % par un forfait de 2 000 euros. Alors, les retraités, et lesquels, sont-ils vraiment les plus ciblés pour faire des efforts dans le budget 2026 et dans le budget de la Sécurité sociale ?

Également au sommaire :

Xavier Mauduit se penche sur les médias américains qui refusent de céder aux restrictions du Pentagone qui souhaite contrôler, au préalable, les informations diffusées par les journalistes accrédités.

Marie Bonnisseau s’intéresse à un projet de thalasso de luxe à Saint-Malo qui suscite l’opposition des riverains et d’associations écologistes, qui pourraient avoir gain de cause grâce à des… hirondelles.

Les invités :

Christian Mazzalai et Patrick Modiano, pour leur livre "70 bis, entrée des artistes".