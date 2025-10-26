recherche
"Affaires sensibles" sur le meurtre de Carole Soltysiak, dimanche 26 octobre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 181
"Affaires sensibles" sur le meurtre de Carole Soltysiak, dimanche 26 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 26 octobre 2025 à 15:10 sur France 2, "Affaires sensibles" plonge dans une terrible énigme criminelle qui tient en échec les enquêteurs de la gendarmerie depuis des décennies : le meurtre de Carole Soltysiak, 13 ans, retrouvée dans un bois proche de Montceau-les-Mines en 1990.

Le 17 novembre 1990, le corps sans vie de Carole Soltysiak, une adolescente de 13 ans, est retrouvé dans un bois près de Montceau-les-Mines, en Saône et Loire. Pendant des années, les investigations piétinent et la psychose grandit.

Un meurtre lié aux "disparues de l'A6" ?

Car le meurtre de Carole s'ajoute à une série de crimes similaires commis dans le même secteur. La presse parle des "disparues de l'autoroute A6", 10 jeunes femmes tuées ou portées disparues dans un rayon de 200 kilomètres entre 1984 et 1999. Ces affaires sont-elles reliées ? Un meurtrier en série serait-il à l'œuvre dans la région ?

À travers les témoignages exclusifs de gendarmes qui ont mené les investigations, "Affaires sensibles" retrace pas à pas l'enquête sur le meurtre de Carole Soltysiak.

Le Pôle des crimes non élucidés reprend l'affaire

Avec d'autres proches des victimes, la famille de l'adolescente s'est toujours battue pour que la justice ne classe pas les dossiers. Grâce à leur mobilisation, certains ont pu être élucidés.

En 2022, l'affaire Soltysiak est transmise au Pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. En octobre 2024, trente-quatre ans après le meurtre de Carole, un nouveau suspect est mis en examen, rouvrant un espoir pour la famille d'obtenir enfin un procès...

Un documentaire d'Alexis de La Fontaine, David Beaucaire et Alexandre Froment / FranceTV presse.

Suivez nous...