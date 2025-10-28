"C à vous" mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 28 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 28 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : retour sur 4 ans d’intox autour de la Première dame

Emmanuelle Anizon, grand reporter au magazine L'Obs auteure de "L'affaire Madame : Anatomie d'une fake news".

Ouragan Melissa, tornade dans le val d’Oise… Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient

Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie.

Serge Zaka, agro-climatologue, chasseur d'orages.

20:00 C à vous, la suite

François Ozon, Rebecca Marder & Benjamin Voisin, pour le film “L’étranger” en salle ce mercredi.

Frédéric Lopez & Samuel Ostiguy, pour l’émission “Nos terres inconnues dans le Luberon avec Michaël Jeremiasz” diffusée demain à 21:10 sur France 3.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.