"C à vous" mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 28 octobre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : retour sur 4 ans d’intox autour de la Première dame
Emmanuelle Anizon, grand reporter au magazine L'Obs auteure de "L'affaire Madame : Anatomie d'une fake news".
Ouragan Melissa, tornade dans le val d’Oise… Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient
Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie.
Serge Zaka, agro-climatologue, chasseur d'orages.
20:00 C à vous, la suite
François Ozon, Rebecca Marder & Benjamin Voisin, pour le film “L’étranger” en salle ce mercredi.
Frédéric Lopez & Samuel Ostiguy, pour l’émission “Nos terres inconnues dans le Luberon avec Michaël Jeremiasz” diffusée demain à 21:10 sur France 3.
Dans la cuisine de C à vous
Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.