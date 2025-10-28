recherche
Magazines

"C à vous" mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 219
"C à vous" mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 28 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 28 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : retour sur 4 ans d’intox autour de la Première dame

Emmanuelle Anizon, grand reporter au magazine L'Obs auteure de "L'affaire Madame : Anatomie d'une fake news".

Ouragan Melissa, tornade dans le val d’Oise… Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient

Chloé Nabédian, journaliste spécialisée en météorologie.

Serge Zaka, agro-climatologue, chasseur d'orages.

20:00 C à vous, la suite

François Ozon, Rebecca Marder & Benjamin Voisin, pour le film “L’étranger” en salle ce mercredi.

Frédéric Lopez & Samuel Ostiguy, pour l’émission “Nos terres inconnues dans le Luberon avec Michaël Jeremiasz” diffusée demain à 21:10 sur France 3.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 17:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

"C dans l'air" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

28 octobre 2025 - 16:28

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

"C dans l'air" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

28 octobre 2025 - 16:28

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...