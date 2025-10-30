recherche
"Echappées belles" samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 30 octobre 2025
Samedi 1er novembre 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Echappées belles", Chef Anto vous proposera une escapade gourmande et inédite dans la Vallée du Rhône.

Territoire historique d’abondance et d’excellence, la vallée du Rhône propose un terroir exceptionnel où se rencontrent restaurateurs, chefs, agriculteurs, viticulteurs, etc. De Lyon à Avignon, du Rhône au Vaucluse en passant par la Drôme, différents acteurs du goût expriment une identité forte, faisant rayonner la gastronomie française internationalement.

Pour un itinéraire gourmand, quoi de plus évident que de commencer par Lyon, surnommée la capitale de la gastronomie depuis 1935 ! Petit rappel : le département du Rhône détient 26 étoiles Michelin, dont 20 restaurants étoilés Michelin à Lyon !

Mais la gastronomie ne s’arrête pas aux grandes tables et aux bouchons. En suivant la vallée du Rhône vers le Sud, ce sont des territoires entiers qui vivent, créent et innovent autour du goût. Nous repoussons les frontières de Lyon pour explorer l’ensemble de la région, du Rhône au Vaucluse en passant par la Drôme. Notre voyage nous amènera enfin jusqu’à Avignon, la cité des papes, une ville remplie d’histoire et de patrimoine connue pour ses remparts classés à l’UNESCO. Aux portes de la Provence, de nouvelles saveurs égayent nos papilles.

Au fil des rencontres, Chef Anto s’invite dans les cuisines, les marchés, et les fermes pour y rencontrer les acteurs essentiels du goût dans la vallée du Rhône, mettant en avant leurs savoir-faire et leur attachement au terroir. De la vigne aux fourneaux, des chocolateries aux grandes tables, le voyage d’Anto éclaire les dynamiques qui font de cette région un pilier de la gastronomie française.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles : Islande, une île de feu et de glace" avec Sophie Jovillard.

