"Capital" dimanche 2 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouveau numéro de "Capital" dont le thème sera : « Seb, Noz, Cdiscount : équipez-vous dernier cri, à petit prix ! ».

Noz : le roi du déstockage veut équiper toute votre maison !

Et si c’était le meilleur plan pour décorer sa maison à prix cassé ? Noz, le champion français du déstockage, s’est fait une spécialité d’acheter les stocks de toutes les grandes enseignes en difficulté. Après Habitat et Made.Com, désormais c’est Casa qui arrive dans leurs magasins : 6,5 millions d’articles bradés à moins 60 % ! Et la fréquentation décolle ! Franchir la porte d’un de leurs 343 magasins, c’est comme entrer dans une caverne d’Ali Baba. On ne sait jamais ce qu’on va y trouver. Mais on est sûr de tomber sur des articles de moins 30 à moins 80 % !

Enquête sur ce réseau, né en France, en Mayenne, qui ne cesse de grandir avec 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, une croissance de 11 %. Quels sont les secrets de cet empire pour rafler ces lots en quantités monstres ? Comment leur armée d’acheteurs et de négociateurs flaire-t-elle les bons coups et réussit à décrocher de tels prix ? Noz peut-elle devenir une enseigne de référence pour équiper votre maison à prix bradés ?

La revanche des robots de cuisine

En quelques années à peine, le Airfryer a mis tous ses concurrents au tapis ! Mais au rayon cuisine, la riposte s’organise. Performances inégalées, commandes vocales, recettes innovantes : Capital a enquêté sur la revanche des robots multicuiseurs. Leader du marché, le français Moulinex vient de dégainer sa nouvelle arme : le Cookeo Infinity. La nouveauté : une cuisson révolutionnaire avec son Airfryer intégré. Mais que vaut cet appareil d’un nouveau genre ? Dans son usine à Lyon (Rhône), vous allez découvrir comment Seb organise la résistance face à son ennemi juré Ninja, le roi américain du Airfryer.

Dans cette course à l’innovation, des dizaines de marques tentent de grappiller des parts de marché, à l’image de l’Australien Sage. Déjà réputé pour ses machines à café, il vient de se lancer à l’assaut du marché français avec un appareil à moins de 200 euros. Sa promesse : cuire tous vos plats en moins de 20 minutes. Pari tenu ? Les équipes de "Capital" l'ont fait tester par des chefs cuisiniers.

Et si vous n’avez pas les moyens de vous offrir ces bijoux de technologie, le marché du reconditionné est en pleine ébullition. À Nantes (Loire-Atlantique), Reficio, le champion de l’électroménager de seconde main, est bien décidé à frapper fort avec des appareils 30 % moins chers que les neufs.

Exclusivités et petit prix : comment Cdiscount rivalise avec Amazon

Apple, Nintendo, Ninja : et si les meilleurs deals se trouvaient désormais sur Cdiscount ? Pour rivaliser avec Amazon, le géant français du e-commerce a revu toute sa stratégie. Des produits ultra-désirables à prix choc, des nouveautés en exclusivité : comment Cdiscount s’offre-t-il les grandes marques à petit prix ?

C’est devenu le pilier de la stratégie de Thomas Métivier, son patron. Côté logistique, il a décidé de faire la chasse aux économies avec un crédo : l’optimisation à l’extrême. À Cestas (Gironde), dans son entrepôt automatisé de 96 000 m², des milliers de produits sont expédiés chaque jour avec une promesse folle : être livré le jour-même, y compris dans les endroits les plus incongrus… par exemple, au wagon-bar des TGV ! Pour les meubles, Cdiscount fait le pari osé du made in France. Objectif : vendre des produits à la fois durables et à des prix accessibles grâce aux 10 000 marchands de sa marketplace.

Livraison express, offres exclusives et prix choc : plongée dans les secrets du géant français du e-commerce.