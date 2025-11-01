"20h30 le samedi" du 1er novembre 2025 sur France 2 : Hollywood et nos peurs

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 1er novembre 2025 sur France 2, les secrets des films qui provoquent des insomnies, ces films d'épouvante et de suspense qui marquent les esprits.

Hollywood et nos peurs

"20h30 le samedi" raconte cette semaine les secrets de ces films qui provoquent des insomnies.

L’un des maîtres en la matière s’appelait Alfred Hitchock. Le réalisateur, scénariste et producteur britannique, surnommé "le maître du suspense", a puisé dans son enfance solitaire et ses propres angoisses pour effrayer… Une maison, des oiseaux, quelques notes de musique, cela paraît simple, mais c’est en réalité tout un art.

À cela, d’autres ont ajouté des personnages, une poupée, une dose d’ésotérisme ou, à l’inverse, un simple bain de mer qui pouvait tourner au drame.

