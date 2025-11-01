recherche
"20h30 le samedi" du 1er novembre 2025 sur France 2 : Hollywood et nos peurs

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 171
Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 1er novembre 2025 sur France 2, les secrets des films qui provoquent des insomnies, ces films d'épouvante et de suspense qui marquent les esprits.

Le magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

Hollywood et nos peurs

"20h30 le samedi" raconte cette semaine les secrets de ces films qui provoquent des insomnies.

L’un des maîtres en la matière s’appelait Alfred Hitchock. Le réalisateur, scénariste et producteur britannique, surnommé "le maître du suspense", a puisé dans son enfance solitaire et ses propres angoisses pour effrayer… Une maison, des oiseaux, quelques notes de musique, cela paraît simple, mais c’est en réalité tout un art.

À cela, d’autres ont ajouté des personnages, une poupée, une dose d’ésotérisme ou, à l’inverse, un simple bain de mer qui pouvait tourner au drame.

Un récit signé Céline Joly, Vincent Massot, Vincent Barral et Sarah Jung / Auxyma.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 15:28
Publié dans Magazines, Samedi
Suivez nous...