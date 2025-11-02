recherche
"Affaires sensibles" sur le gang des impressionnistes, dimanche 2 novembre 2025 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 124
"Affaires sensibles" sur le gang des impressionnistes, dimanche 2 novembre 2025 sur France 2

Dimanche 2 novembre 2025 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de revoir sur France 2 le numéro du magazine "Affaires sensibles" dans lequel il revient sur le gang des impressionnistes qui a fait trembler le monde des arts.

Comment des trafiquants ont-ils pu mettre en péril certains des plus grands chefs d'œuvres de la peinture française ? "Affaires sensibles" nous plonge dans une incroyable enquête aux ramifications mondiales qui a fait trembler le monde des arts.

Des voleurs insaisissables qui s'attaquent aux musées français et ciblent méthodiquement les toiles des maîtres de l'école impressionniste. Des Corot, Renoir ou Monet qui se volatilisent… avant de refaire surface au Japon. C’est l’épopée rocambolesque de malfaiteurs qui sévissent entre 1984 et 1985.

Leur plus gros coup : le musée Marmottan à Paris. Pendant les heures d’ouverture, ils parviennent à maîtriser les gardiens ainsi que la quarantaine de visiteurs présents. En moins de cinq minutes, ils décrochent 9 tableaux et prennent la fuite sans laisser le moindre indice. Dans leur butin, la toile mythique qui a donné son nom au mouvement impressionniste : « Impression, soleil levant » de Claude Monet, l'un des tableaux les plus célèbres au monde.

L'affaire fait grand bruit, d'autant qu'un an plus tôt, cinq œuvres de Corot, le précurseur de l'impressionnisme, avaient été dérobées au musée de Semur-en-Auxois en Bourgogne. Les policiers sont dans le flou car des tableaux aussi connus sont en principe invendables. Qui sont ces mystérieux voleurs ? Ont-ils agi sur commande ? Et si oui, de qui?

La jeune et talentueuse commissaire Mireille Ballestrazzi va mener une enquête aux multiples rebondissements qui la conduira jusqu'au bout du monde. Au prix d'années de travail, elle finira par mettre au jour une improbable alliance criminelle entre voyous de banlieue parisienne, bandits corses et mafieux japonais.

Un documentaire de 45 minutes réalisé par Céline Chassé-Girard, Vincent N'Guyen, Patrice Caillonneau et Thomas Lhoste pour France TV Presse.

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 10:49
Magazines
&quot;Beau Geste&quot; dimanche 2 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

"Beau Geste" dimanche 2 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

02 novembre 2025 - 11:21

