"Beau Geste" dimanche 2 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

"Beau Geste", la seule émission de cinéma sur une grande chaîne, est de retour ce dimanche 2 novembre 2025 à 22:40 sur France 2 et propose une nouvelle formule.

Pierre Lescure ira marcher sur la Seine (enfin sur une péniche) en compagnie de l’immense Pierre Richard. Le grand blond aux 60 ans de carrière reviendra sur ses rôles les plus marquants, lui qui a vécu 15 ans sur un bateau !

Puis, nous irons à la rencontre d’Isabelle Huppert, l’actrice vénérée par les plus grandes, de Nicole Kidman à Jessica Chastain, qui revient dans le rôle-titre de « La femme la plus riche du monde ».

Beau geste vous emportera également dans les coulisses des plus grands événements, avant-premières, tournages de films et au cœur des secrets des métiers du cinéma.

Les réalisateurs Valérie Donzelli et Jalil Lespert redeviennent comédiens devant la caméra de Stéphanie Pillonca sur le tournage du film « Les Jours d'après ».

Orelsan nous emmène dans les coulisses du cinéma à l'avant-première de sa comédie d'action « Yoroï ».

Nouvelle recrue de Beau Geste, Alexandra Boquet partagera sa petite semaine cinéma dans son « Petit Beau Geste » avec l'équipe du film «T’as pas changé » : Jérôme Commandeur, Vanessa Paradis, Laurent Lafitte et François Damiens. Puis direction le Grand Rex pour le ciné-concert qui célèbre les 40 ans de « Retour vers le futur ».

Pour l'enquête de la semaine de Beste Geste, direction les États-Unis où le cinéma ausculte de plus en plus les guerres intérieures qui rongent l'Amérique.