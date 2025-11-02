recherche
Magazines

"Appels d'urgence" en immersion avec la police de Valenciennes, lundi 3 novembre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 100
"Appels d'urgence" en immersion avec la police de Valenciennes, lundi 3 novembre 2025 sur TFX

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgences" qui suit le quotidien hors-norme des policiers de Valenciennes.

La police de Valenciennes, dans le Nord, ne connait pas de répit.

Plus d’une centaine d’interventions sont réalisées chaque jour par les 600 policiers de la circonscription. Ce sont le plus souvent des missions à risques : règlement de compte au couteau entre voisins, bagarres de fin de soirée à la sortie des boîtes de nuit, accidents de la route sanglants ; causés par des chauffards prenant les rues du centre-ville pour des circuits de Formule 1…

Dans cet épisode, toutes les unités sont sur le pont : de la police-secours à la BAC, brigade anti-criminalité.

Des policiers très exposés aux coups et blessures et aux refus d’obtempérer.

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 12:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Boire&quot;, soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Boire", soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

02 novembre 2025 - 12:37

Sur le même thème...

&quot;Wheeler Dealers France&quot; : restauration d'une Renault Safrane Biturbo sur RMC Découverte lundi 3 novembre 2025

"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault Safrane Biturbo sur RMC Découverte lundi 3 novembre 2025

02 novembre 2025 - 12:15

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (…

01 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...