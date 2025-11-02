"Appels d'urgence" en immersion avec la police de Valenciennes, lundi 3 novembre 2025 sur TFX

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgences" qui suit le quotidien hors-norme des policiers de Valenciennes.

La police de Valenciennes, dans le Nord, ne connait pas de répit.

Plus d’une centaine d’interventions sont réalisées chaque jour par les 600 policiers de la circonscription. Ce sont le plus souvent des missions à risques : règlement de compte au couteau entre voisins, bagarres de fin de soirée à la sortie des boîtes de nuit, accidents de la route sanglants ; causés par des chauffards prenant les rues du centre-ville pour des circuits de Formule 1…

Dans cet épisode, toutes les unités sont sur le pont : de la police-secours à la BAC, brigade anti-criminalité.

Des policiers très exposés aux coups et blessures et aux refus d’obtempérer.