Restauration d'une Mini John Cooper Works Coupe R58 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 4 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 116
Mardi 4 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 9ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Mini John Cooper Works Coupe R58.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x08  Mini John Cooper Works Coupe R58

Baptiste s'attaque à une Mini John Cooper Works Coupé R58, un petit bolide des années 2000 au design audacieux et à l'esprit sportif.

Acquise pour seulement 4 000 euros, soit quatre fois moins que sa valeur, la voiture est malheureusement en panne. Sous le capot, le 4 cylindres 1.6L Turbo est HS, avec un guide de chaîne de distribution explosé, une fuite au circuit de refroidissement, et un turbo fatigué. La restauration complète s'annonce corsée : Baptiste doit remettre les 211 chevaux en route tout en gérant des avaries multiples.

Cette mission technique et pleine de surprises mettra ses nerfs à rude épreuve. Son objectif : redonner vie à cette Mini sportive et espérer un beau bénéfice à la revente. Mais le chemin s'annonce semé d'embûches.
Dernière modification le lundi, 03 novembre 2025 14:59
Publié dans Magazines, Mardi
Suivez nous...