"C à vous" lundi 3 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 3 novembre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 3 novembre 2025 :

18:55 C à vous

Poupées pédopornographiques : Shein au cœur d'un nouveau scandale

Olivier Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur sur RTL.

Arnaud Gallais, membre de l'association Mouv'enfants.

Donald Trump : un an à la Maison-Blanche

Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour Les Jours.

20:00 C à vous, la suite

Alix Poisson, Benjamin Lavernhe, Jean-Xavier de Lestrade pour la série “Des vivants” ce soir à 21:10 sur France 2.

Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot, Maxime Molina, pour le livre "Le Splendid par le Splendid, nous nous sommes tant marrés !" aux éditions du Cherche Midi.