"Ça commence aujourd'hui" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

13:55 Infidélité : leur mari est parti pour l'une de leurs proches

Sonia était en couple depuis deux ans et demi lorsqu’elle a découvert, pendant son voyage de noces, que son mari la trompait avec une autre femme. À son retour, elle apprend qu’il consommait et revendait de la drogue et qu’il l’avait trompée avec plusieurs femmes dont certaines qu’elle connaissait. En le quittant, elle découvre qu’il a vidé son compte bancaire de 60 000 francs...

15:05 Guérisseur, magnétiseur : un charlatan a abusé de leur faiblesse

Pour cet épisode consacré aux dérives des médecines alternatives, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des personnes ayant été victimes d’un charlatan.

Souffrant d’une névralgie du trijumeau, Aurélie a pris 25kg en un mois et demi. Elle contacte alors un centre de médecine alternative qui lui fait faire de nombreuses analyses, à ses frais en Belgique. Les résultats revenant tous mauvais, le centre lui a fait dépenser jusqu’à 3 000 euros en un an et demi, et continue aujourd’hui de nuire sur les réseaux sociaux.

Aveugle d’un œil depuis un accident de moto en 2016, Thomas s’est tourné vers un homme se présentant comme guérisseur-magnétiseur pour soulager sa souffrance. Au cours de la séance, tétanisé par la peur, il sera abusé sexuellement par cet homme prétendant vouloir l’aider.

Atteint d’un cancer du testicule, Charles, le compagnon de Camila, a refusé la chirurgie et la chimio, convaincu qu’un naturopathe pourrait le soigner grâce à des jeûnes et à des purges violentes. Malgré les supplications de Camila, cette croyance et cette confiance ont fini par lui coûter la vie le 18 décembre 2018, à 41 ans.