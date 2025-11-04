"C dans l'air" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 4 novembre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 4 novembre 2025, Caroline Roux reçoit Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle, ex-ministre et députée. Elle vient de faire paraître « Mais qui va garder les enfants ? » aux éditions Fayard.

Ségolène Royal est une haute fonctionnaire et femme politique française. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2007, remportée par Nicolas Sarkozy, et la première femme à accéder au second tour de cette élection. Ancienne ministre, elle publie « Mais qui va garder les enfants ?» aux éditions Fayard, un ouvrage qui revient sur son expérience politique en tant que femme, dans lequel elle prône un exercice du pouvoir « maternel ».

Engagée depuis plusieurs décennies dans le débat public, Ségolène Royal pose son livre comme « un diagnostic et des solutions ». Parmi ces solutions, elle suggère qu’ « il est peut-être temps d’avoir une mère de la Nation !» Alors que son parti, le PS, tente de trouver un compromis sur le budget et que les tensions se font sentir entre les gauches, Ségolène Royal viendra analyser la situation politique française. Et nous parlera de sa participation à des primaires de la gauche en vue de 2027, elle qui, vingt ans après, ne semble pas avoir renoncé aux présidentielles.

Scandale des poupées sexuelles Shein, jeunesse à l’abandon… Ségolène Royal apportera son éclairage sur la situation en France.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Marc Vignaud, journaliste en charge du suivi des politiques économiques de L’Opinion.

Le thème du magazine :

Une nouvelle étape du marathon budgétaire s'ouvre ce mardi à l'Assemblée : après avoir mis sur pause les débats sur la partie « recettes » du projet de loi de finances, les députés s’attaquent à l’examen du budget de la Sécurité sociale, et des coupes sévères sont avancées. Franchises médicales, durée des arrêts de travail, cotisation sur les tickets-restaurant… Le gouvernement a prévu des économies massives pour réduire le déficit de la Sécu à 17,5 milliards en 2026, contre 23 cette année.

Les discussions s'annoncent inflammables, et le texte sera sans aucun doute remanié. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a lui-même déclaré vendredi être prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux, l'une des mesures les plus contestées. Une nouvelle concession, après avoir fait inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le texte, l'une des conditions du Parti socialiste pour ne pas censurer. « En réalité, c'est sur le PLFSS que le sort du gouvernement se joue dans les jours qui viennent », a déclaré à l'AFP le socialiste Jérôme Guedj.

La question des affections de longue durée (ALD), notamment, risque de donner ces prochains jours matière à de vifs débats. Celles-ci concernent des maladies dont la gravité ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé (cancers, accidents vasculaires cérébraux invalidants, diabète de type 1 ou 2, certaines affections psychiatriques, etc.). « L’augmentation inédite des maladies chroniques invite à une réforme profonde du dispositif des affections de longue durée (ALD) : 26 % de la population pourrait relever de ce dispositif en 2035, soit 18 millions de personnes représentant les trois quarts de la dépense d’Assurance maladie, contre 14 millions de bénéficiaires en 2022 », écrit le gouvernement dans le dossier accompagnant la présentation du PLFSS 2026. Nos journalistes ont rencontré des Français atteints d’affections de longue durée (ALD).

Les journalistes de l'émission sont aussi allés à Chalon-sur-Saône, où le ministre de l’Industrie, Sébastien Martin, a notamment piloté pendant dix ans la réindustrialisation du site Kodak, fermé en 2008.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.