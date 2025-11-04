"28 minutes" mardi 4 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 4 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 4 novembre 2025 :



Financement du terrorisme islamiste en Syrie : le procès Lafarge, un procès historique ?

Mardi 4 novembre, devant le tribunal correctionnel de Paris, s’est ouvert le procès du cimentier Lafarge, après huit ans et demi d’enquête. Le groupe français est accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à des groupes djihadistes, dont l’organisation État islamique, entre 2013 et 2014, afin de maintenir l’activité d’une de ses cimenteries à Jalabiya, au nord de la Syrie. Neuf prévenus se trouvent sur le banc des accusés, dont des anciens cadres du groupe, des intermédiaires syriens, ainsi que la société Lafarge elle-même. Ils sont poursuivis pour "financement du terrorisme" et, pour certains, "non-respect de sanctions financières internationales".

Pour comprendre cette affaire, Élisabeth Quin reçoit Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois, auteurs de l’enquête "La part du diable. Le pacte secret entre Lafarge et Daech", publié aux éditions Stock en 2025.

Poupées sexuelles sur Shein : les plates-formes de commerce en ligne sont-elles hors de contrôle ?

À quelques jours de l’ouverture de son espace au BHV, à Paris, l’entreprise de commerce en ligne chinoise Shein a été signalée à la justice par la DGCCRF pour la vente de “poupées sexuelles d’apparence enfantine” sur le site du groupe. L’entreprise assure avoir depuis retiré tous les produits en question de sa plateforme. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, l’a menacée d’interdiction en France en cas de récidive. Ce n’est pas la première fois qu’un géant chinois du e-commerce est dans le collimateur des autorités françaises ou européennes. En juillet dernier, la Commission européenne accusait le site de commerce en ligne Temu de violer sa législation sur les services numériques (DSA) notamment à cause de l’absence de contrôle sur les produits proposés. Fin avril, le gouvernement présentait un plan d’action pour réguler et sécuriser le commerce en ligne, avec le projet de tripler les contrôles douaniers et de mettre en place un prélèvement forfaitaire sur chaque colis importé.

Xavier Mauduit s’intéresse à la remise du prix Goncourt aujourd’hui et nous parle des prix littéraires.

Marie Bonnisseau nous emmène au Japon où un retraité a utilisé une cabine téléphonique pour faire le deuil de son cousin.