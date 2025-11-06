recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 6 novembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 6 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Personnalités : pourquoi ont-ils fait le choix de cacher leur maladie ?

France 2 n'a pas communiqué sur le contenu de l'émission.

15:05 L'infidélité s'est immiscée dans leur couple

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des couples qui durent malgré une infidélité.

Après un début de relation rapidement fragilisé par une grossesse interrompue, le couple de Céline et Tanguy a été mis à rude épreuve. En 2020, au cours d’une nouvelle grossesse, leur relation a subit un nouveau coup dur lorsque Tanguy a entamé une liaison avec une autre femme. Pourtant, le couple est aujourd’hui plus solide que jamais.

Nicolas a expliqué à Sophie ne pas vouloir d’une relation à long terme, même s’il acceptait d’être le père de son enfant via une FIV. À 7 mois de grossesse, Céline reçoit un message de Nicolas lui expliquant qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre. Malgré une période compliquée, le couple est aujourd’hui parent de 4 enfants.

Après 30 ans de mariage, Maïti a rencontré un homme, Javier, lors d’un voyage en avion. Séduite, elle en a tout de suite parlé à son mari, qui a accepté cette liaison à condition de toujours rester le premier dans son cœur. Cette histoire, qui aura duré 1 an, les a rendus encore plus amoureux.

Dernière modification le jeudi, 06 novembre 2025
Suivez nous...