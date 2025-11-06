recherche
"Enquête d'action" vendredi 7 novembre 2025 sur W9, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025 274
"Enquête d'action" vendredi 7 novembre 2025 sur W9, sommaire du magazine

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Vols de voitures, trafics de pièces : alerte sur les nouveaux gangs ! ».

140 000 voitures ont été volées en France en 2024, soit une toutes les quatre minutes ! Et aucun véhicule n’est à l’abri. Pour déjouer les sécurités électroniques, les voleurs sont devenus de véritables hackers. Les équipes du magazine ont enquêté sur ces réseaux ultra-organisés et ultra-équipés, capables de dérober n’importe quelle auto en moins de trois minutes.

Vous ne le savez pas, mais le point faible de votre voiture, c’est sa plaque d’immatriculation à partir de laquelle les réseaux et leurs complices vont fabriquer une clé et de vraies-fausses cartes grises, pour lui faire passer les frontières sans encombre. Cet incroyable trafic international nous mènera jusqu’en Pologne, nouvelle plaque tournante du vol de voitures. Une unité d’élite de la police y traque les gangs de trafiquants automobiles qui font aujourd’hui partie du crime organisé. Cette brigade de choc travaille main dans la main avec ses homologues français, des gendarmes et des policiers spécialistes de ces réseaux.

Mais aujourd’hui, les malfrats exploitent aussi une autre filière, aussi discrète que lucrative : le trafic de pièces détachées. Avec 95 000 vols l’an dernier, cette criminalité a augmenté de 25 % en trois ans. En moins de trente minutes, votre véhicule est désossé en pleine rue, mais aussi dans des garages souterrains. Phares, capots, jantes… des pièces revendues très cher sur le marché parallèle, dans des casses automobiles ou sur les sites de petites annonces.

